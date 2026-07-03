P. SUČIĆ UOČI PORTUGALA: "Idemo se boriti za svaki dio terena"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Prva utakmica u nokaut-fazi turnira donosi plasman među 16 najboljih, a pobjednik će ovog susreta igrati protiv Španjolske koja je porazila Austriju.

Uoči početka utakmice, igrač Vatrenih Petar Sučić odgovarao je na pitanja novinara.

Kako se Vi osjećate i kakva je atmosfera u svlačionici?

- Osjećamo se sjajno, atmosfera je fenomenalna. Ostvarili smo cilj koji smo zacrtali, prošli smo grupu, čeka nas teška utakmica, ali na Svjetskom smo prvenstvu i svaka je utakmica takva. Atmosfera je odlična.

Slažete li se da je ključ u sredini terena i kakvu borbu tu očekujete?

- Ključ je svaki dio terena, idemo se boriti za svaki dio terena. Ako budemo takvi i pravi, odigramo kako mi možemo, vjerujem u prolaz.

Koliko Vam je značio pogodak u prošloj utakmici?

- Sigurno da mi je značio puno, pogotovo za samopouzdanje, ali najvažnije je i da ekipa pobjeđuje pa da makar i Livaković zabije, bez obzira tko zabio, samo da je pogodak.

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