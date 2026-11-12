P. SUČIĆ NAKON PORAZA: "Mislim da smo danas pokazali pravo svjetlo"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 na Wembleyju igrala utakmicu 5. kola Lige nacija protiv Engleske, a upisali su četvrti poraz uz samo jednu pobjedu. Jedini je gol za Hrvatsku zabio P. Sušić u 59. minuti.

Utakmicu je pred medijima prokomentirao igrač Hrvatske Petar Sučić koji je odgovarao na novinarska pitanja.

Kako komentirate utakmicu?

Dobra utakmica s obje strane, dosta trke, igre između dva kaznena prostora. Mislim da smo danas pokazali pravo svjetlo. Dali su nam gol ni iz čega, mislim da smo mogli tu puno bolje reagirati. Nitko nije savršen, moramo naučiti smanjiti greške i ne dopustiti ekipama da daju glupe golove nego da se pomuče.

Ostaje žal za šansama?

Naravno, mučili smo se na putu do njihova gola.

Kako ste vidjeli gol?

Nanjušio sam i osjetio da će lopta tamo pasti. Drago mi je kada zabijem gol, ali još draže kada pomognem ekipi. Sada je to bilo za 1:1, ali nažalost nismo uspjeli izvući pobjedu.

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