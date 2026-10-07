P. Sučić iskreno nakon susreta: "Smatram da trebamo pričati onako kako je realno"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a rezultat je otišao na stranu Španjolske, 1:2 nakon što je za Hrvatsku zabio Perišić u 17. minuti, a Merino u 61. i 88. minuti za pobjedu. Od 81. je minute Hrvatska igrala s igračem manje jer je Perišić bio isključen zbog drugog žutog odnosno crvenog kartona.

Na novinarska je pitanja o utakmici odgovarao veznjak Vatrenih Petar Sučić.

Komentar utakmice?

Imali smo šanse odvesti utakmicu na našu stranu puno ranije, nismo iskoristili neke šanse, nije lako, nije jednostavno s tri poraza u nizu, ali moramo skupiti se, smoći snage da se podignemo iz ovoga jer ako itko to može, to smo mi.

Je li ovo bar malo izbrisalo ove dvije utakmice prije?

Smatram da trebamo pričati onako kako je realno. Ne treba se nitko skrivati. Ne želim se ni vraćati na Englesku, to je bila katastrofa i jednostavno ovo je put kakvim se trebamo voditi jer opet ne smijemo zaboraviti da smo igrali protiv svjetskih i europskih prvaka danas. Pokazali smo im gdje su došli i da sigurno neće lako doći do bodova, da se moraju napatiti da bi ovdje uzeli bodove. Kažem, žao mi je zbog izglednih prilika da odemo na 2:0, možda bi na kraju uspjeli pobijediti. Onda je došao i crveni karton, bilo je teško.

Svašta se pričalo u odnosu s izbornikom Slavenom Bilićem. Kako je Vama raditi s njim, ima li on Vašu podršku i od igrača?

Sve je normalno i sve je to normalan slijed događaja. Kad je situacija takva da će se stvoriti, kružiti razne priče, ali evo ja bi volio vidjeti nekoga tko dođe i tu i ne želi dati sve od sebe za reprezentaciju, bez obzira jeste li na čelu Vi, netko treći ili naš izbornik Slaven. Naravno da ima našu podršku, ali prije svega, svi se borimo osobno za sebe, za našu obitelj. Kad se igra za reprezentaciju, mora se dati još 500 % više nešto imaš u sebi. Trkom, borbenošću, ako kvalitetom ne možemo ispratiti, a moraom reći da je Španjolska kvalitetnija, od toga ne možemo pobjeći.

Što se dogodilo, jeste li se opustili, što je bilo?

Bilo je dugi period utakmice 2-1, bili smo živi, na kraju su nas dobili opet, ali Engleska je nešto neshvatljivo. Mi smo prije utakmice bili spremni, nabrijani da idemo od prve minute. Mi smo tako krenuli, jednostavno presjekao nas je jedan gol, drugi gol iz centaršuta po pet metara, svi su bili prelagani. Kad smo ušli u mašinu, nikako nismo se znali kako se iščupati i onda je izgledalo tako kako je izgledalo. Kažem, od prve minute nam naravno nije bio to cilj. To smo išli da se borimo, ali pukne prvi gol, uđe Kane sam u šesnaest metara, drugi centaršut, sve bilo u par minuta i jednostavno se više nismo mogli iščupati iz toga. Za njih je bilo sve prelagano. Dobili su sigurnost, ali na to ću se nadovezati i danas. Kad izađemo, kad pokažemo gard, agresivnost, pa i Španjolci pogriješe, daju nam par čistih lopti, čisti šansi da dobijem utakmicu 2:0 i onda se više ne osjećaju ugodno cijeli utakmicu. Tako da Englezima smo dali prvi gol, osjećao se preopušteno, predobro svi, a mi smo se jednostavno raspali kada je krenuo jedan gol, drugi, bilo je baš teško. Ušli smo u mašineriju jednostavno i poslije koliko god ti želiš i udariti, kao da ste ušli u mašineriju i teško je to objasniti ljudima koji nisu u nogometu. Ne tražim opravdanja ni alibi, ali jednostavno nismo mi podcijenili da igramo protiv Engleske. Jednostavno od početka je tako krenulo, ušli smo u mašinu onda i nismo se još mogli vratiti.

Kako komentirate atmosferu?

Ovo je bilo danas zaista stvarno fenomenalno, ali ja stvarno moram pohvaliti i djecu u Rijeci, oni su bili super, bilo mi je žao. Mi smo svi gledali i dolje naše i jednostavno nismo bili pravi primjer i nismo pokazali jer svi žele biti na našem mjestu, a mi nismo pokazali kako to treba izgledati, ali danas smo pokazali drugo lice i atmosfera je bila fenomenalna. Uvijek je kad igramo na Poljudu, ne možemo reći, baš osjetimo taj dodatni poguranac tribina i bili su i oni agresivni kao mi na terenu i dali su nam taj vjetar u leđa. Nažalost, danas opet nije bilo dobro.

Treba osigurati treće mjesto u dvije utakmice koje dolaze?

Evo sad, preostaju nam još dvije utakmice i naravno vraćamo se svi u svoje klubove. Ritam je nemoguć, kreće liga, Liga prvaka, kupovi, tako da nemamo vremena ni puno razmišljati sad o reprezentaciji. Nadam se da će to napraviti stručni stožer, tako da kad dođemo na sljedeće okupljanje da nam u par dana uspiju pokazati sve što nije bilo kako treba i na čemu moramo raditi, poboljšati se. Sad je teško zbog tri poraza da možemo sutra igrati sljedeću utakmicu, rado jer jedva čekaš ispraviti kad izgubiš utakmicu, ali evo, nažalost, morat ćemo pričekati mjesec dana.

Hajduk i Dinamo igraju u subotu. Što očekujete?

Nadam se da će Dinamo pobijediti, bit će zanimljiva utakmica. Taman ću moći gledati derbi pa onda imam svoju utakmicu, navijat ću, naravno, za Dinamo.

S kime igrate?

S Parmom kući.

Jeste li zadovoljni minutažom?

To su stvari koje bi ostavio za neki drugi put. Glavno je da smo se za reprezentaciju ispričali, mislim da smo ušli u sve detalje. Evo, sada za klub ćemo se boriti kad dođemo nazad pa ćemo vidjeti kako će biti kroz 2-3 mjeseca.