Oženio se Vuco! Uskoro stiže prinova

U obitelji Siniše Vuce ovih dana ima itekako razloga za slavlje. Njegov sin Vilibald Vuco uplovio je u bračne vode sa svojom dugogodišnjom partnericom Meriam Benmiloud, a dio atmosfere s njihova posebnog dana podijelio je i sa svojim pratiteljima.

Par je brak sklopio u Zagrebu, a Vilibald je na društvenim mrežama pokazao nekoliko romantičnih trenutaka sa svojom novopečenom suprugom. Zagrljaji, osmijesi i poljupci najbolje su dočarali koliko su uživali u danu koji će zasigurno dugo pamtiti.

Meriam je za ovu prigodu zablistala u elegantnoj bijeloj haljini spuštenih ramena, koju je upotpunila buketom bijelog cvijeća. Vilibald je uz nju pozirao u svijetlom odijelu, a romantične prizore dodatno je začinila pjesma "Ti si meni sve" Olivera Dragojevića.

Iako su sada službeno postali supružnici, slavlju tu navodno nije kraj. Par bi dogodine trebao organizirati i veće vjenčanje na kojem će njihovu ljubav proslaviti s obitelji i prijateljima.

Vilibald i Meriam zajedno su oko tri godine. Ona ima hrvatske i tuniske korijene, odrasla je u Njemačkoj, a zbog ljubavi je prošle godine Köln zamijenila Zagrebom i s Vilibaldom započela zajednički život.

Njihova priča počela je zahvaljujući Hvaru, gdje je Meriam godinama provodila ljeta jer joj je majka s tog otoka. Upoznali su se preko zajedničkog društva, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav.

Upravo je Hvar kasnije postao kulisa za još jedan važan trenutak njihove veze. Vilibald je Meriam u travnju zaprosio u Velom Grablju, okružen njihovim najbližima.

Pred novopečenim supružnicima sada je još jedno posebno životno poglavlje. Par je ranije otkrio da čeka prvo dijete, a u njihovu obitelj trebala bi stići djevojčica.