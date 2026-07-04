Oženio se Jure Brkljača. Ovaj trenutak je bio posebno emotivan

Pjevač Jure Brkljača izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Luciji na emotivnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali članovi obitelji i najbliži prijatelji.

Prve kadrove s vjenčanja podijelio je njegov brat Mirko, koji je na društvenim mrežama objavio videozapis sa slavlja i tako pratiteljima pružio uvid u jedan od najvažnijih dana u životu popularnog pjevača.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mirko Brkljača (@mirkobrkljaca)

Na snimci se vidi nasmijani mladoženja u elegantnom tamnoplavom odijelu te mladenka Lucija u jednostavnoj, ali dojmljivoj vjenčanici bez naramenica. Okruženi obitelji i prijateljima, mladenci nisu skrivali emocije, a svečanost je od samog početka bila ispunjena pjesmom, osmijesima i toplom atmosferom.

Posebno emotivan trenutak uslijedio je kada su uzvanici zajedno zapjevali hit Mladena Grdovića i Bepa Matešića "Za ljubav ja dao bi sve". Mladenci su uz osmijeh pratili pjesmu, dok su ih gosti nagradili pljeskom i zajedničkim pjevanjem.

Video otkriva opušteno slavlje ispunjeno zagrljajima, veseljem i iskrenim emocijama, a brojni uzvanici mobitelima su zabilježili najljepše trenutke svadbene proslave.

Iako Jure Brkljača još nije objavio fotografije sa svog vjenčanja, bratov video izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se mladencima neprestano upućuju čestitke i lijepe želje za zajednički život.