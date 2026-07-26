Oženio se hrvatski reprezentativac. Proslavu obogatili brojni poznati...

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Ivanušec uplovio je u bračnu luku. U Varaždinu je oženio dugogodišnju partnericu Tiju Vugrinec, kćer proslavljenog hrvatskog nogometaša Davora Vugrinca.
Mladenci su sudbonosno "da" izgovorili u crkvi svetog Nikole, okruženi članovima obitelji, prijateljima i brojnim uzvanicima.
Svadbena povorka privukla poglede Varaždinaca
Prije svečanog obreda centrom Varaždina prošla je vesela svadbena povorka praćena glazbom uživo. Mladenci su se ulicama prošetali držeći se za ruke, a brojni građani i prolaznici zastajali su kako bi ih pozdravili, fotografirali i uputili im čestitke.
Kako piše eVaraždin, svatovi su svojim prolaskom središtem grada privukli veliku pozornost Varaždinaca.
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Među gostima poznata imena hrvatskog nogometa
Veliki dan Luke Ivanušeca i Tije Vugrinec nisu propustili ni neki od poznatih hrvatskih nogometaša.
Među uzvanicima su bili i njegovi reprezentativni suigrači Joško Gvardiol i Kristijan Jakić, koji su s mladencima proslavili jedan od najvažnijih dana u njihovu životu.
Tko je Luka Ivanušec?
Luka Ivanušec hrvatski je nogometni reprezentativac koji igra na pozicijama veznog igrača i krila. Seniorsku karijeru započeo je u zagrebačkoj Lokomotivi, nakon čega je igrao za Dinamo i nizozemski Feyenoord.
Prošlu sezonu proveo je na posudbi u grčkom PAOK-u, a tijekom karijere nastupao je i za hrvatsku reprezentaciju. Ivanušec je posebno zapažen bio u dresu Dinama, s kojim je osvajao domaće trofeje i nastupao u europskim natjecanjima.
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