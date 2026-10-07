Oženio je svoju nastavnicu, rekordno brzo postao predsjednik i suprinc: Tko je zapravo Macron?

Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas boravi u Splitu, gdje sudjeluje na summitu MED9 koji okuplja čelnike devet mediteranskih članica Europske unije. U grad pod Marjanom stigli su neki od najmoćnijih europskih političara, a među njima je i čovjek čiji je put do Elizejske palače bio sve samo ne uobičajen.

Prije nego što je postao predsjednik Francuske, Macron je studirao filozofiju, radio u državnoj upravi i investicijskom bankarstvu, a zatim u samo nekoliko godina stigao do samog vrha francuske politike. Njegov privatni život također desetljećima izaziva golem interes javnosti.

Donosimo deset zanimljivosti o francuskom predsjedniku.

1. Postao je predsjednik sa samo 39 godina

Kada je 2017. pobijedio na predsjedničkim izborima, Emmanuel Macron imao je samo 39 godina. Time je postao najmlađi predsjednik u povijesti Francuske, a njegov uspon bio je još neobičniji zbog činjenice da do tada nikada nije bio izabran na neku političku dužnost.

Svoj politički pokret En Marche! osnovao je tek u travnju 2016. godine. Nešto više od godinu dana kasnije već je ulazio u Elizejsku palaču kao predsjednik Republike.

2. Prije politike radio je za Rothschild

Prije nego što je postao jedno od najpoznatijih političkih lica Europe, Macron je nekoliko godina proveo u svijetu financija. Nakon rada u francuskoj državnoj financijskoj inspekciji prešao je u investicijsku banku Rothschild & Cie.

U bankarskom svijetu brzo je napredovao, a posao mu je donio i znatnu zaradu prije ulaska u visoku politiku.

3. Studirao je filozofiju

Macron nije krenuo klasičnim ekonomskim putem koji bi se možda očekivao od budućeg investicijskog bankara. Studirao je filozofiju, a posebno se zanimao za političku filozofiju i odnos države i pojedinca.

Bio je povezan i s poznatim francuskim filozofom Paulom Ricoeurom, kojemu je kao mladić pomagao u radu. Nakon filozofije završio je pariški Sciences Po, a potom i prestižnu École nationale d'administration, poznatu ENA-u, iz koje su desetljećima izlazili pripadnici francuske političke i administrativne elite.

4. Suprugu Brigitte upoznao je dok mu je bila profesorica

Najpoznatiji dio Macronova privatnog života svakako je njegova veza s Brigitte Macron.

Upoznali su se u Amiensu, dok je Emmanuel još bio srednjoškolac u Lycée La Providence. Brigitte je ondje predavala francuski i latinski te vodila kazališnu radionicu u kojoj je sudjelovao Macron.

Njihova veza godinama je privlačila pozornost francuske i svjetske javnosti. Vjenčali su se 20. listopada 2007. godine.

5. Brigitte je gotovo 25 godina starija od njega

Emmanuel Macron rođen je 21. prosinca 1977., dok je Brigitte rođena 13. travnja 1953. godine. Razlika između njih je gotovo 25 godina.

Brigitte je prije Macrona bila u braku s bankarom André-Louisom Auzièreom, s kojim ima troje djece.

Posebno zanimljiv detalj jest da je njezina kći Laurence rođena 1977. godine – iste godine kao i Emmanuel Macron.

6. Nema vlastitu djecu, ali je postao dio velike obitelji

Macron nema biološku djecu. Brigitte iz prvog braka ima troje djece – Sébastiena, Laurence i Tiphaine – te sedmero unučadi.

Macron je tako godinama dio obitelji u kojoj su neki članovi njegove generacije, dok je istodobno očuh Brigitteinoj djeci i djed njezinim unucima.

7. Od osnivanja stranke do predsjedničke palače trebalo mu je samo 13 mjeseci

Macronov politički uspon jedan je od najbržih u modernoj europskoj politici.

Nakon što je radio u administraciji socijalističkog predsjednika Françoisa Hollandea, 2014. postao je ministar gospodarstva, industrije i digitalnih poslova. U travnju 2016. pokrenuo je vlastiti politički pokret En Marche!, a već 7. svibnja 2017. pobijedio je na predsjedničkim izborima.

Drugim riječima, između osnivanja njegova pokreta i pobjede na izborima prošlo je tek nešto više od godinu dana.

8. Predsjednik je Francuske, ali i – suprinc Andore

Macron nosi i titulu za koju mnogi izvan Francuske vjerojatno ne znaju.

Francuski predsjednik po službenoj je dužnosti jedan od dvojice suprinčeva Andore, malene države smještene između Francuske i Španjolske.

Drugi suprinc je biskup španjolskog Urgella. Riječ je o neobičnom političkom sustavu koji vuče korijene još iz srednjeg vijeka, pa je Macron istodobno predsjednik jedne od najvećih europskih država i jedan od dvojice šefova države Andore.

9. Ljubitelj je klavira, boksa i nogometa

Iza strogo kontrolirane predsjedničke slike krije se nekoliko hobija. Macron je godinama svirao klavir, a poznato je i njegovo zanimanje za sport.

Francuski mediji često su bilježili njegovu sklonost boksu, tenisu i skijanju, a u nogometu navija za Olympique de Marseille.

To je posebno zanimljivo s obzirom na to da je rođen u Amiensu, na sjeveru Francuske, stotinama kilometara od Marseillea.

10. U Elizejskoj palači živio je i pas Nemo

Macronovi su nakon dolaska u Elizejsku palaču 2017. udomili crnog psa iz azila, mješanca labradora i grifona.

Nazvali su ga Nemo, prema kapetanu Nemu iz romana Julesa Vernea. Pas je ubrzo postao svojevrsna zvijezda francuskog predsjedničkog dvora te se pojavljivao na fotografijama i snimkama s Macronovih sastanaka.

Macron je u međuvremenu osvojio i drugi predsjednički mandat. Na izborima 2022. ponovno je pobijedio Marine Le Pen i tako ostao u Elizejskoj palači još pet godina.

Danas je 48-godišnji francuski predsjednik jedan od najprepoznatljivijih europskih političara, a njegov dolazak u Split na summit MED9 još je jednom privukao pozornost na čovjeka čiji je put od filozofije i investicijskog bankarstva do vrha francuske države trajao iznenađujuće kratko.