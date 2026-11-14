Ozbiljno upozorenje za HNK Split! Sindikat traži reakciju države: "Kazališta možemo izgubiti i bez odluke o gašenju"

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi (HSDK), čiji je glavni tajnik Domagoj Rebić, uputio je ozbiljno upozorenje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek te osnivačima nacionalnih kazališta u Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu. U opsežnom dopisu, koji je potpisao upravo Rebić, sindikat upozorava kako bi nastavak postojećih financijskih i kadrovskih problema mogao dugoročno ugroziti rad ovih važnih kulturnih ustanova.

Poseban naglasak stavljen je na Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, čija djelatnost daleko nadilazi granice grada. Osim redovitog kazališnog programa, splitski HNK organizira i dvije iznimno značajne kulturne manifestacije – Splitsko ljeto i Marulićeve dane. U sindikatu smatraju kako nacionalna kazališta predstavljaju jedan od najvažnijih stupova hrvatske kulture te upozoravaju da njihova budućnost ne smije biti prepuštena isključivo financijskim mogućnostima lokalnih osnivača.

Zagreb ima drukčiji model financiranja, a što je sa Splitom?

Jedno od ključnih pitanja koje sindikat otvara odnosi se na razlike u financiranju hrvatskih nacionalnih kazališta.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ima poseban položaj jer su njegovi suosnivači i financijeri Republika Hrvatska s udjelom od 51 posto i Grad Zagreb s udjelom od 49 posto. S druge strane, nacionalna kazališta u Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu u znatno su većoj mjeri financijski ovisna o mogućnostima svojih lokalnih osnivača. Upravo takav model, smatraju u sindikatu, otvara ozbiljno pitanje dugoročne održivosti, posebno zbog sve većih troškova rada, održavanja kazališne infrastrukture, produkcije predstava i očuvanja profesionalnih umjetničkih ansambala. Naglašavaju kako im cilj nije dovoditi u pitanje položaj zagrebačkog HNK-a, nego osigurati da i ostala nacionalna kazališta imaju odgovarajuću financijsku, kadrovsku i institucionalnu stabilnost. "Nacionalni status kazališta mora podrazumijevati i odgovarajuću razinu odgovornosti države za njegov opstanak i razvoj, neovisno o financijskoj snazi jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi", poručuju iz sindikata.

Posebno upozorenje zbog zaposlenika: Posljedice se možda neće vidjeti odmah

Osim financiranja, sindikat upozorava i na problem smanjivanja broja zaposlenih te izostanka sustavne kadrovske obnove. Kako navode, nacionalno kazalište nije samo zgrada, pozornica ili naziv ustanove, nego složen sustav koji ovisi o zajedničkom radu umjetnika, tehničkog osoblja, stručnih službi i administracije.

Kontinuirano smanjivanje broja zaposlenih i nepopunjavanje upražnjenih radnih mjesta mogu postupno dovesti do nemogućnosti održavanja postojećeg opsega i kvalitete umjetničkog programa. Posebno upozoravaju kako se posljedice takvih procesa ne moraju pokazati odmah. Kazališta određeno vrijeme mogu nastaviti funkcionirati zahvaljujući dodatnom angažmanu zaposlenika, prekovremenom radu, vanjskim suradnicima i prilagođavanju repertoara raspoloživim mogućnostima. Međutim, takav način rada, upozoravaju, nije dugoročno održiv. "Kazalište koje sustavno gubi svoje zaposlenike postupno gubi i sposobnost ostvarivanja djelatnosti zbog koje mu je dodijeljen nacionalni status", ističu. Za splitski HNK to je posebno važno zbog očuvanja profesionalnih ansambala i kapaciteta potrebnih za redovitu kazališnu produkciju, ali i organizaciju Splitskog ljeta i Marulićevih dana.

Od države traže šest konkretnih mjera

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi zato zahtijeva pokretanje ozbiljne javne i stručne rasprave o budućnosti svih hrvatskih nacionalnih kazališta. U raspravu bi, prema njihovu prijedlogu, trebali biti uključeni Ministarstvo kulture i medija, predstavnici osnivača, uprave kazališta, umjetnička i akademska zajednica, strukovne udruge te sindikalni predstavnici.

Pritom su iznijeli šest konkretnih zahtjeva. Traže izradu cjelovite analize financijskog i kadrovskog stanja svih nacionalnih kazališta, uključujući broj zaposlenih, strukturu radnih mjesta, opseg umjetničke produkcije i stvarne troškove poslovanja. Zalažu se i za utvrđivanje minimalnih kadrovskih i organizacijskih standarda potrebnih za trajno ostvarivanje djelatnosti nacionalnih kazališta. Posebno traže preispitivanje postojećeg modela financiranja, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na raspodjelu obveza između Republike Hrvatske i lokalnih osnivača. Među zahtjevima su i mogućnost sustavnijeg sudjelovanja države u financiranju plaća i materijalnih prava zaposlenika, izrada dugoročne strategije očuvanja i razvoja nacionalnih kazališta te uspostavljanje trajnog institucionalnog dijaloga između Ministarstva, osnivača i sindikata. Od Ministarstva kulture i medija očekuju da preuzme inicijativu u organiziranju rasprave i koordinaciji mogućih rješenja. Sindikat pritom iznosi posebno ozbiljno upozorenje o mogućim dugoročnim posljedicama financijskog i kadrovskog iscrpljivanja. Naglašavaju da ne tvrde kako iza postojećih problema stoji namjera osnivača da oslabe ili ugase nacionalna kazališta, ali smatraju da izostanak pravodobne reakcije može dovesti do teško popravljivih posljedica. Postavljaju i pitanje tko će preuzeti odgovornost ako kazališta zbog dugotrajnog financijskog i kadrovskog iscrpljivanja jednog dana više ne budu sposobna ostvarivati djelatnosti zbog kojih su osnovana.

Tko će tada obnoviti izgubljene umjetničke ansamble, vratiti stručne kadrove i ponovno uspostaviti umjetničku tradiciju koja se stvarala desetljećima, pitaju se u sindikatu. "Nacionalna kazališta možemo postupno izgubiti i bez formalne odluke o njihovu gašenju. Dovoljno je da im sustavno oduzimamo uvjete potrebne za rad", upozoravaju.

Hoće li država preuzeti veću odgovornost za HNK Split?

U sindikatu naglašavaju da nacionalna kazališta nisu samo ustanove koje troše proračunska sredstva, nego stvaraju kulturnu vrijednost koja se ne može mjeriti isključivo financijskim pokazateljima. Njihovo postupno slabljenje, smatraju, značilo bi osiromašenje kulturnog života gradova i regija, ali i hrvatske kulture u cjelini.

Za Split bi takav razvoj događaja mogao imati dalekosežne posljedice, s obzirom na važnost HNK-a za kulturni identitet grada, kao i za održavanje Splitskog ljeta i Marulićevih dana. Zato sindikat smatra kako se budućnost nacionalnih kazališta ne može rješavati isključivo godišnjim proračunskim pregovorima, nego zahtijeva dugoročnu strategiju i jasno definiranu odgovornost države. Od osnivača očekuju i da javno predstave dugoročne planove financiranja, kadrovskog razvoja i očuvanja kazališne djelatnosti te odgovore mogu li u postojećim okolnostima dugoročno osigurati stabilnost ustanova za koje su odgovorni. "Njihova budućnost ne smije ovisiti o slučaju", poručuju iz Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi.