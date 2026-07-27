Ozbiljan apel stanovnicima jednog dijela Splita: Vodu koristite samo za higijenu i prehranu

Stanovnicima Žrnovnice upućen je apel za racionalnu potrošnju vode zbog sve većih problema u vodoopskrbi, posebice u rubnim dijelovima mjesta. Iz splitskog Vodovoda i kanalizacije upozoravaju kako se tijekom ljeta očekuje izazovno razdoblje te pozivaju građane da vodu koriste odgovorno i vode računa o potrebama drugih stanovnika.

Vodu koristiti samo za higijenu i prehranu

Građane se moli da vodu koriste isključivo za osnovne potrebe, prvenstveno za prehranu i održavanje osobne higijene. Istodobno se apelira da se izbjegava nepotrebna potrošnja, poput pranja automobila, zalijevanja vrtova i okućnica te drugih aktivnosti koje zahtijevaju veće količine vode.

Problemi već zabilježeni na rubnim područjima

Kako je navedeno u obavijesti Vodovoda i kanalizacije Split, rubni dijelovi Žrnovnice već imaju poteškoća s urednom opskrbom vodom.

"Molimo vas za altruizam i da mislite i na potrebe drugih", poručili su stanovnicima, naglasivši kako racionalna potrošnja može pomoći da dovoljne količine vode budu dostupne svim kućanstvima.