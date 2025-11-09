Ovu uplatnicu možete 'bacit u škovace': "Ne nasjedajte, niste to dužni platiti!"

Na adrese stambenih zgrada, koje su nedavno dobile OIB, dolazi sve više uplatnica kojima se suvlasnike poziva na upis u privatne registre. Cijene za to prelaze i stotinu eura. No važno je napomenuti da upis u privatni registar nije obvezan.

Neočekivana pošiljka u sandučiću gospodina Dražena Pompera. Na njegovu adresu, kao i na još tisuće diljem zemlje, stigla je uplatnica za upis zgrade u privatni registar zgrada.

- Cijena koja je navedena u ovom dopisu je 80 eura ako to napravimo odmah, a 160 eura ako napravimo kroz 10 do 15 dana. Nije ništa obećano osim što se možemo registrirati u poseban registar, objasnio je Dražen, predsjednik Udruge "Upravitelj", piše HRT.

Da stvar bude zanimljivija, pošiljka je došla na adresu čovjeka koji se godinama bavi upravljanjem zgradama, pa mu je takva uplatnica bila više nego sumnjiva.

- U principu, iznenadilo nas je zato što smo mi kao upravitelji dobili zakonsku obavezu upisati zgrade u državni registar zgrade i nitko drugi osim nas ne može raditi upise. To su nekakvi samostalni privatni adresari. Zgrade to ne moraju, nisu zakonski obavezne to plaćati. Mogu, ali ja ne vidim nikakvu korist od toga za stambene zgrade, poručio je.

Slična praksa poznata je i u krugovima obrtnika. Više od 20 godina slične uplatnice za razne registre stižu na njihove adrese. Ovakav način djelovanja, iako se to ne čini, je legalan. Ipak, Hrvatska obrtnička komora godinama upozorava da takvi registri nisu obavezni.

- Mi mislimo da to ne treba plaćati, osim ako ljudi ne žele biti u tim evidencijama i tim registirima, ali to ide njima na volju. Što se tiče zakonske legislative, nema potrebe to plaćati, objasnio je Antun Trojnar, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore i predsjednik Obrtničke komore Zagreb.

Isto vrijedi i za zgrade. Suvlasnici se pitaju kako tvrtke posjeduju njihove OIB-e. O svemu smo zatražili komentar tvrtke koja nudi upis u privatni registar.

"OIB je javno dostupan podatak na sudskom registru, a svoje usluge nudimo svima koji se pretplate na naš registar. Nudimo im kao i ostalim klijentima da ih obavijestimo ukoliko dođe do određenih EU subvencija zelene tranzicije ili slično”, stoji u priopćenju tvrtke Poslovni registar d.o.o.

Važno je istaknuti da privatni registri nisu zakonom propisani ni obavezni te da suvlasnici ne moraju ništa plaćati ako to ne žele.