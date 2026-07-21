Ovu prognozu bi morali pročitati svi, osobito nautičari. Večeras će preko mora proći iznimno snažno nevrijeme

Jučerašnji dan donio je nestabilnosti na dijelu sjevernog Jadrana gdje je ponovno bilo mjestimične pojave kiše, pljuskova i grmljavine, a otok Lošinj ponovno je pogodila šćiga - pojava naglog spuštanja i dizanja razine mora u rasponu od gotovo metar.

U Dalmaciji je bilo stabilno i iznimno vruće. Prema službenim podacima DHMZ-a, najviših 37,1°C izmjereno je u Lastovu. Slijede Ploče 36,5°C, Split Resnik 36,1°C, Makarska 36,0°C, Split Marjan 35,6°C, Šibenik 35,5°C itd.

Površinske temperature mora su oko 26 stupnjeva.

Od danas će se vremenske prilike postupno destabilizirati i u Dalmaciji. Nažalost, postoji mogućnost izraženog nevremena krajem dana i navečer na što je upozorio DHMZ izdavši narančasto upozorenje za veći dio Jadrana.

Predviđaju mjestimice olujno nevrijeme i udare vjetra na moru do orkanskih 120 km/h. Takve situacije su u srcu ljeta iznimno opasne jer na moru na različite načine boravi velik broj ljudi, uključujući neiskusne turista za ovakve vremenske prilike. Posljednjih dana bilo je dosta nasukavanja jedrilica i sličnih pojava, a scenarij danas krajem dana moga bi biti puno intenzivniji. Na to upozorava i europski ESTOFEX.

ESTOFEX je za utorak izdao upozorenje treće, najviše razine koje obuhvaća dio Italije, srednji i južni Jadran, jug Hrvatske, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru. Meteorolozi upozoravaju na moguć razvoj dugotrajnih superćelijskih oluja, vrlo krupnu tuču i razorne udare vjetra, a lokalno nije isključena ni pojava tornada. Mjestimice se očekuju vrlo krupna tuča i izrazito snažni, lokalno razorni udari vjetra. Nešto je manja, ali ipak prisutna mogućnost razvoja pijavica. Očekuje se stvaranje brzih i dugotrajnih superćelijskih oluja, odnosno organiziranih grmljavinskih sustava koji mogu prijeći velik prostor i na svom putu ostaviti ozbiljnu štetu. ESTOFEX upozorava i na mogućnost razvoja takozvanih bow-echo sustava. Riječ je o olujnim linijama koje mogu proizvesti iznimno snažne udare vjetra na širem području. Prema prognozi, neće nužno biti riječ o jednom kratkotrajnom nevremenu. Na pogođenom području moguće je nekoliko krugova vrlo snažnih oluja, a nestabilnosti bi mogle potrajati do kasnih večernjih i noćnih sati. Najveća opasnost u Italiji očekuje se između 14 i 23 sata prema našem vremenu, dok bi se nevrijeme prema istočnoj obali Jadrana moglo širiti tijekom poslijepodneva, večeri i noći. Točan raspored i intenzitet oluja ovisit će o razvoju situacije tijekom dana, ali treća razina upozorenja znači da postoji mogućnost lokalno ekstremnih i opasnih vremenskih pojava. Građanima se savjetuje da redovito prate službene prognoze i upozorenja, osiguraju predmete na balkonima i terasama te izbjegavaju boravak na otvorenom i na moru u trenutku približavanja grmljavinskih oblaka.

Danas će biti djelomično sunčano iako već prijepodne lokalno, osobito u zaleđu obale, može biti prolaznih pljuskova. U drugom dijelu dana, kasno popodne, a osobito navečer s mora prema obali, od sjeverozapada prema jugoistoku, razvijat će se niz olujnih oblaka s kojim će mjestimice biti kiše, grmljavine, ali i tuče. Oborina neće biti posvuda, čini se da će ih više biti na moru nego na kopnu. Dok će lokalno biti gotovo suho, drugdje može pasti preko 30 litara oborine u kratkom vremenu. Podno Velebita će puhati bura, jača prema kraju dana. U Dalmaciji danju jugozapadnjak, s neverom naglo okretanje na pulenat i tramontanu koji će biti jaki do olujni. Osobito su na moru mogući orkanski udari vjetra preko 130 km/h! Pojava neće biti dugotrajna, ali će prolazno stvoriti valovito more pa je praćenje službenih upozorenja nužno. Uz sve, gotovo je sigurna pojava meteorološkog tsunamija, odnosno veliki oscilacije u razini mora, osobito u lokacijama poput Starog Grada i Vele Luke, ali i drugdje. Danju će još biti vruće, većinom od 30 do 36°C, a navečer osjetno svježije s neverinima.

Nestabilno će biti još u prvim satima srijede, ali će se vrijeme postupno stabilizirati pa će veći dio dana biti sunčan, u Zagori uz popodnevnim razvoj naoblake. Ujutro i navečer bura, danju zapadni smjerovi. Bit će umjereno ugodnije u odnosu na prethodne dane.

Od četvrtka do nedjelje djelomično sunčano i suho. U petak će puhati jaka bura. Sve ove dane bit će osjetno ugodnije nego prethodnih dana pa ćemo se odmoriti od iscrpljujućih vrućina.

U nedjelju će zapuhati jugo što bi mogao biti uvod u novu kišu, u noći na ponedjeljak.