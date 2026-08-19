Ovu pogrešku u prehrani mnogi rade svaki dan, a može povisiti krvni tlak

Visoki krvni tlak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, a često prolazi bez vidljivih simptoma sve dok ne izazove ozbiljne komplikacije. Dobra vijest je da, uz terapiju koju je propisao liječnik, svakodnevne životne navike – osobito prehrana – mogu imati važnu ulogu u njegovoj kontroli. Male promjene na tanjuru mogu dugoročno pridonijeti zdravlju srca i krvnih žila te smanjiti rizik od bolesti poput moždanog udara i srčanog udara, prenosi Klix.

Krvni tlak niži od 120/80 mmHg smatra se normalnim. Gornja, sistolička vrijednost pokazuje tlak u arterijama kada srce pumpa krv, dok donja, dijastolička vrijednost označava tlak između otkucaja srca. Kada su te vrijednosti dulje vrijeme povišene, povećava se rizik od moždanog udara, bolesti srca, oštećenja bubrega i problema s vidom. Jedna od najvažnijih navika kojoj treba posvetiti pozornost jest unos soli. Iako se često čini da je ne konzumiramo previše, velike količine skrivene su u brojnim gotovim i prerađenim namirnicama koje svakodnevno jedemo.

Previše soli potiče zadržavanje tekućine u organizmu, što može povisiti krvni tlak. Veće količine natrija često se nalaze u juhama iz vrećice, gotovim jelima, suhomesnatim proizvodima, grickalicama, sirevima i različitim umacima. Unos soli možete smanjiti vrlo jednostavno – umjesto dodatnog soljenja jela začinite češnjakom, svježim ili sušenim začinskim biljem te drugim aromatičnim začinima. Prilikom kupovine korisno je pročitati deklaraciju proizvoda i provjeriti koliko soli sadrži.

U prehranu uključite više kalija

Kalij je mineral koji pomaže organizmu izbaciti višak natrija te doprinosi opuštanju krvnih žila, zbog čega može imati pozitivan učinak na krvni tlak. Dobri izvori kalija su voće i povrće, ali i leća, grah, soja, krumpir, špinat, suhe šljive, banane, marelice, orašasti plodovi te nemasni mliječni proizvodi. Raznolika prehrana bogata voćem i povrćem jedan je od najjednostavnijih načina da organizmu osigurate dovoljno ovog važnog minerala.

Priprema obroka kod kuće olakšava kontrolu količine soli koju unosite. Gotova jela i restoranska hrana često sadrže znatno više natrija nego što biste koristili prilikom kuhanja kod kuće. Voće, povrće, mahunarke, integralne žitarice, svježe meso i riba prirodno sadrže malo soli i odlična su osnova za uravnoteženu prehranu. Kada jedete izvan kuće, birajte jednostavnija jela kuhana, pečena ili pripremljena na pari, uz prilog od povrća. Umake i preljeve zatražite odvojeno jer često sadrže velike količine soli.

Iako nijedna namirnica sama po sebi ne može riješiti problem visokog krvnog tlaka, dosljedne promjene poput manjeg unosa soli, većeg udjela hrane bogate kalijem i češće pripreme obroka kod kuće mogu biti važan dio brige o zdravlju srca i krvnih žila. Ako već imate dijagnosticiran povišen krvni tlak, prehrambene promjene uvijek provodite uz preporuke svog liječnika ili nutricionista.