Ovu pogrešku s radijatorima mnogi rade, a zbog nje računi za grijanje rastu: Evo što nikako ne smijete držati u njihovoj blizini

S dolaskom hladnijih dana radijatori ponovno postaju neizostavan dio svakodnevnice, no nepravilno raspoređen namještaj i predmeti u njihovoj blizini mogu znatno smanjiti učinkovitost grijanja.

Sofe, ormari, teške zavjese i drugi predmeti postavljeni neposredno uz radijatore sprječavaju slobodno kruženje toplog zraka, zbog čega se prostorije sporije zagrijavaju, a računi za energiju rastu, piše Fenix magazin.

Poseban problem predstavljaju veliki komadi namještaja i duge zavjese koje prekrivaju radijatore. Toplina se zadržava iza njih umjesto da se ravnomjerno širi prostorijom pa sustav grijanja mora raditi intenzivnije. Osim toga, dugotrajna izloženost toplini može oštetiti namještaj.

Sušenje rublja povećava rizik od plijesni

Iako mnogi zimi suše odjeću i ručnike na radijatorima, takva navika može imati neželjene posljedice. Mokra tkanina otežava širenje topline, dok isparavanje vode povećava vlažnost zraka. Ako se prostorija ne provjetrava dovoljno, vlaga se može kondenzirati na hladnim zidovima i potaknuti nastanak plijesni.

Blizina radijatora može štetiti i drugim predmetima u kućanstvu. Sobne biljke izložene vrućem i suhom zraku brže gube vlagu, zbog čega im lišće može posmeđiti, uvijati se i otpadati. Knjige i časopisi mogu se deformirati, a njihove stranice i uvezi oštetiti.

Drveni namještaj također je osjetljiv na temperaturne promjene i suh zrak, koji mogu uzrokovati pukotine i deformacije. Poseban oprez potreban je s dekama, jastucima, pletenim košarama i drugim zapaljivim predmetima jer njihovo postavljanje uz jako zagrijane radijatore ili električne grijalice može predstavljati opasnost od požara.

Kako bi grijanje bilo učinkovitije i sigurnije, važno je ostaviti dovoljno prostora oko radijatora. Tako se omogućuje nesmetano kruženje toplog zraka, prostorije se brže zagrijavaju, a potrošnja energije može se smanjiti.