Ovu pogrešku gotovo svi rade s trapericama: Zbog ovoga puno brže blijede i gube oblik

Stručnjaci za traper iz Levi'sa imaju jednostavan savjet – perite ih što rjeđe. Ako nisu prljave, znojne ili neugodnog mirisa, traperice nije potrebno prati nakon svakog nošenja. Kao okvirnu preporuku navode pranje nakon otprilike deset nošenja.

Prije stavljanja u perilicu traperice je najbolje okrenuti naopako i zakopčati patentni zatvarač. Tako se vanjska strana manje trlja tijekom pranja, što pomaže očuvati boju i izgled materijala, piše Metropolitan.si.

Važno je izbjegavati i vruću vodu. Hladno pranje ili niska temperatura bolje čuvaju traper, a posebno elastična vlakna poput elastana koja se nalaze u rastezljivim modelima. Umjesto intenzivnog programa, preporučuje se nježniji ciklus i umjerena količina blagoga deterdženta.

Traperice također nije dobro prati s bijelim rubljem. Posebno tamni, novi traper može ispuštati boju pa ga je najbolje prati zasebno ili s odjećom sličnih tamnih nijansi.

Još jedna česta pogreška je omekšivač. Kod traperica se uglavnom ne preporučuje jer se može taložiti na vlaknima i utjecati na izgled tkanine.

Sušilica je jedan od najvećih neprijatelja traperica

Čak i ako ste ih pravilno oprali, traperice možete oštetiti u posljednjem koraku. Visoka temperatura u sušilici može uzrokovati skupljanje, blijeđenje i oštećenje rastezljivih vlakana.

Najbolje ih je nakon pranja poravnati i osušiti na zraku, po mogućnosti u hladu. Ako ipak koristite sušilicu, odaberite najnižu temperaturu, odnosno program bez zagrijavanja ako ga proizvođač dopušta.

A što je s popularnim savjetom da se traperice stave u zamrzivač kako bi se „ubile bakterije“? Na to se ne treba oslanjati. Zamrzavanje nije zamjena za pranje i ne znači da su traperice nakon toga doista čiste, prenosi N1.