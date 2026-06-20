Ovu opciju na klima uređaju gotovo nitko ne koristi, a smanjuje račun za struju i učinkovitije rashlađuje prostoriju

Što možete učiniti?

Energetski savjetnik Alan Langworthy kaže da svoje domove možemo odmah učiniti ugodnijima i jeftinijima za hlađenje ako se prvo usredotočimo na uklanjanje vlage iz zraka, prenosi ABC.net.au.

„Prvo i najvažnije, povisite temperaturu na klima-uređaju. Najprije se pokušajte riješiti vlage, a tek onda regulirati temperaturu”, kaže.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njegov „magični broj” u domu je 27 Celzijevih stupnjeva.

„Da, to je toplo, 27 °C, ali nije sparno. A to čini veliku razliku”, ističe.

„Rad klima-uređaja na 27 °C mnogo je jeftiniji nego na 21 °C.”

Langworthy smatra da je zamjena starih prozorskih klima-uređaja modernim inverterskim modelima bila logičan potez, prenosi N1.

Kada izlazite iz kuće

Ako se dvoumite treba li ugasiti klima-uređaj kada nakratko odlazite po namirnice ili po dijete u školu, možda se ne trebate previše brinuti.

Dr. Xiaolin Wang, viša predavačica strojarstva na Australskom nacionalnom sveučilištu, kaže da trošak ponovnog pokretanja uređaja može biti veći od troška njegova kontinuiranog rada.

„Ako ga ugasite, prostorija se zagrije, a klima-uređaj mora ponovno intenzivno raditi kako bi je rashladio, što vas može stajati više novca”, kaže Wang.

„Stalno uključivanje i isključivanje nije dobro ni za kompresor klima-uređaja. Kad jednom radi, ja bih ga ostavila da radi.”

Sve ovisi o učinkovitosti uređaja i izolaciji doma, ali u njezinu slučaju već jedan do dva sata odsutnosti opravdavaju ostavljanje klime uključenom.

Pratite vremensku prognozu

Iako je primamljivo zatvoriti se u kuću tijekom vrućeg dana, Wang savjetuje da ipak pratite vremensku prognozu.

„Kada vidite da temperatura pada, ugasite klima-uređaj jedan do dva sata prije nego što vanjska temperatura padne na 25 °C”, kaže.

„Ta dva sata možete iskoristiti zahvaljujući već rashlađenom prostoru, a zatim ćete prirodno dosegnuti ugodnu temperaturu.”

Radi li način odvlaživanja?

Stanovnici Darwina tijekom monsunske sezone često koriste opciju „dry mode” na svojim klima-uređajima.

Wang kaže da ta funkcija do određene mjere djeluje, ali njezina učinkovitost nije uvijek lako procijeniti jer kod standardnih kućnih klima-uređaja nije moguće precizno podesiti razinu odvlaživanja.

„Ne znamo na koju temperaturu klima hladi zrak pa ne možemo točno procijeniti koliko učinkovito uklanja vlagu iz njega.

Ako vlagu smanjite s 80 na 60 posto, nije potrebno značajno sniziti temperaturu.

Ali ako želite smanjiti vlagu sa 60 na 40 posto, zrak treba mnogo više rashladiti. Klima-uređaj nije toliko sofisticiran da samostalno optimizira taj proces.”

Pokrenite zrak u prostoriji

Prema Wang, bolje razumijevanje kretanja zraka može vam uštedjeti više novca nego proučavanje priručnika za korištenje klima-uređaja.

„Umjesto da dodatno spuštate temperaturu na klima-uređaju, uključite ventilator”, savjetuje.

„Otvor kroz koji izlazi hladan zrak nalazi se samo na jednom mjestu pri stropu.

Ako sjedite neposredno ispod njega, osjećat ćete se mnogo hladnije nego u drugim dijelovima prostorije.”

Wang preporučuje temperaturu između 24 i 28 °C tijekom ljeta te između 18 i 22 °C tijekom zime.

„U tom temperaturnom rasponu osjećat ćete se ugodno, a istodobno ćete znatno uštedjeti energiju”, kaže.

„Svi reagiramo na temperaturu okoline.

A kada je vlaga visoka, osjećamo se toplije nego što temperatura zapravo jest.”