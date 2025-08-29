Ovu nedjelju je Jadranski derbi. Splitska policija uputila upozorenje građanima. Evo što navode

U nedjelju, 31. kolovoza 2025. s početkom u 21:00 sati, na stadionu Poljud odigrat će se nogometna utakmica visokog rizika između HNK "Hajduk" i HNK "Rijeka". Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je upute za posjetitelje te mjere sigurnosti i regulacije prometa.

Posebne upute za gostujuće i domaće navijače

Policija upozorava sve posjetitelje da dođu ranije kako bi nakon pregleda i provjera mogli na vrijeme ući na stadion.

Gosti iz Rijeke bit će primani na naplatnoj postaji Dugopolje, gdje će nakon kontrole biti vođeni izravno do Poljuda. Gostujući navijači trebaju se pojaviti najkasnije do 18:00 sati, što je i krajnji rok za pravovremeni ulazak na stadion.

Domaći navijači upućeni su da koriste izlaze Prgomet, Bisko i Vučevica, dok je cesta D1 u posebnom režimu zbog gužvi i mogućeg zatvaranja prometa između 16:00 i 19:00 sati. Policija savjetuje izbjegavanje izlaza na Dugopolju za domaće navijače.

Ulazi na Poljud bit će otvoreni od 18:30 sati. Posjetitelji moraju imati:

kupljenu ulaznicu,

javnu ispravu s fotografijom.

Policija poziva da svi posjetitelji dođu ranije kako bi izbjegli gužve i čekanja.

Posebna regulacija prometa u Splitu

Na dan utakmice bit će ograničeno kretanje vozila u nekoliko dijelova grada:

Od 12:00 sati blokada prometa u ulici VIII. mediteranskih igara i na križanju sa Sedam Kaštela.

Od 17:00 sati blokada u ulici Zrinsko-frankopanskoj i Put Supavla (osim za vozila HV, stanara, javnog prijevoza i vozila s propusnicom).

Parkiranje oko stadiona neće biti moguće, stoga se preporučuje korištenje javnog prijevoza ili parkirališta u drugim dijelovima grada. Nepropisno parkirana vozila bit će sankcionirana ili premještena.

Policija podsjeća da je zabranjeno:

unošenje alkohola, droga, oružja i pirotehnike,

maskiranje lica,

unošenje i isticanje zastava i transparenata koji potiču mržnju ili nasilje,

nedopušteni ulazak u natjecateljski ili gledateljski prostor,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor.

Sva kršenja bit će sankcionirana prema zakonu.

Snimanje i ograničenja kretanja

Na dan utakmice policija će vršiti snimanje stadiona i prilaznih pravaca. Po potrebi, od 4 sata prije utakmice do 2 sata nakon nje, privremeno će se ograničiti kretanje i zadržavanje u ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.

"Građani se mole da poštuju upute policije i prometne regulacije radi sigurnog odvijanja utakmice", javlja policija