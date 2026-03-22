Ovu grešku u kuhinji radimo svi: Liječnici upozoravaju na mogući rizik od raka

Iako se danas mnoge svakodnevne navike povezuju s rizikom od raka, stručnjaci naglašavaju da je važno usredotočiti se na ono što možemo kontrolirati. Razumijevanje rizičnih čimbenika može djelovati zastrašujuće, no upravo to pomaže u donošenju informiranih i zdravijih odluka.

Kako ističe urološki onkolog dr. Brian Helfand, dob je jedan od glavnih čimbenika rizika za većinu karcinoma, na koji ne možemo utjecati, kao ni na genetiku ili neka postojeća zdravstvena stanja. Upravo zato dodatnu pozornost treba posvetiti svakodnevnim navikama – uključujući i način pripreme hrane.

Stručnjaci posebno upozoravaju na učestalu praksu podgrijavanja hrane u plastičnim posudama u mikrovalnoj pećnici. Naime, zagrijavanjem plastike u hranu mogu prijeći kemikalije poput BPA, ftalata i stirena, osobito ako je riječ o staroj ili oštećenoj ambalaži. Dugotrajna izloženost tim tvarima može utjecati na hormonsku ravnotežu i potencijalno oštetiti stanice.

Dodatno, tijekom zagrijavanja može doći i do otpuštanja mikroplastike i nanoplastike izravno u hranu. Neke od tih tvari, poput BPA, mogu oponašati hormone poput estrogena, dok se stiren smatra mogućim kancerogenom.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nema razloga za paniku. Rizik se prvenstveno odnosi na dugotrajnu, kumulativnu izloženost kroz godine. Umjesto naglih promjena, preporučuju se jednostavni, ali dosljedni koraci: korištenje staklenih ili keramičkih posuda, izbjegavanje zagrijavanja hrane u ambalaži za dostavu te zamjena oštećenih plastičnih posuda.

Takve male promjene, ako se provode kontinuirano, mogu značajno smanjiti potencijalni zdravstveni rizik.