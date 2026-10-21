Ovog vikenda pomičemo sat: Spavat ćemo dulje, ali jedna promjena mnogima neće odgovarati

Posljednji listopadski vikend donosi nam promjenu na koju smo već navikli, ali koja svake godine iznova izaziva rasprave. Hrvatska se vraća na zimsko računanje vremena, što znači da ćemo kazaljke pomaknuti jedan sat unatrag. Iako će mnoge razveseliti dodatni sat sna, promjena ima i manje privlačnu stranu – večeri će postati osjetno mračnije.

Prelazak na zimsko računanje vremena ove godine pada u noći sa subote, 24. listopada, na nedjelju, 25. listopada. Točno u tri sata ujutro satovi će se vratiti na dva sata, čime završava razdoblje ljetnog računanja vremena.

Pomicanje kazaljki unatrag znači da ćemo te noći dobiti dodatnih 60 minuta. Ipak, promjena će se brzo osjetiti u svakodnevnom životu.

Dok će jutra prema novom vremenu biti svjetlija, sunce će navečer zalaziti ranije. To će posebno primijetiti oni koji s posla ili drugih obveza kući dolaze u kasnim poslijepodnevnim satima.

Promjena vremena nekima prolazi gotovo neprimjetno, dok drugima treba nekoliko dana da se prilagode drukčijem rasporedu spavanja i dnevnih aktivnosti.

Zašto se sat ove godine pomiče već 25. listopada?

Datum prelaska na zimsko računanje vremena nije svake godine isti. Prema pravilima koja vrijede u Europskoj uniji, kazaljke se vraćaju posljednje nedjelje u listopadu.

Ove godine to je 25. listopada, najraniji mogući datum za jesensko pomicanje sata. Posljednji put kazaljke su se na taj datum vraćale 2015. godine.

Iako se može činiti da zimsko računanje vremena ove godine počinje neuobičajeno rano, riječ je o redovitom kalendarskom rasporedu, a ne o promjeni pravila.

Hoće li Europska unija ukinuti pomicanje sata?

Rasprava o tome treba li odustati od sezonskog pomicanja kazaljki traje već godinama. Na razini Europske unije pokrenuta je inicijativa za ukidanje te prakse, ali konačan dogovor još nije postignut.

Zbog toga države članice, uključujući Hrvatsku, nastavljaju primjenjivati postojeći sustav.

Satovi se tako pomiču dvaput godišnje – posljednje nedjelje u ožujku prelazi se na ljetno, a posljednje nedjelje u listopadu na zimsko računanje vremena.

Za sada nema promjena u tom rasporedu, pa nas već ovog vikenda očekuje povratak kazaljki jedan sat unatrag i razdoblje ranijeg večernjeg mraka.

Jeste li za ukidanje pomicanja sata? DA NE SVEJEDNO JE Glasaj