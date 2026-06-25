Ovog vikenda borilački spektakl u Solinu: Dalmacija Kup donosi večer boksa, adrenalina i sjajnih mečeva

Ljubitelji boksa ove će subote doći na svoje. U Sportskoj dvorani Bilankuša u Solinu, u subotu, 27. lipnja 2026. godine s početkom u 19 sati, održat će se četvrti po redu boksački turnir “Dalmacija Kup”.

Organizatori turnira su Boksački savez Splitsko-dalmatinske županije i Boksački klub Leonid, koji najavljuju večer punu sportskog uzbuđenja, adrenalina i kvalitetnih boksačkih mečeva.

Nastupi boksača iz regije i šire

Publiku očekuju boksački mečevi u više kategorija, uz nastupe domaćih boksača, ali i sportaša iz regije i šire. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu u Solin i podrže lokalne boksače u ringu.

U programu večeri predviđeni su i glavni program s pozdravnim govorom, kao i svečana podjela plaketa i priznanja.

Informacije i rezervacije stolova

Za dodatne informacije, upite i rezervacije VIP stolova zainteresirani se mogu javiti organizatorima.

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