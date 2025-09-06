Ovo vraća vjeru u ljude: Oštetio parkirani automobil u Splitu, traži vlasnika radi odštete

Na Facebook grupi „Njuškaj Split“ osvanula je objava koja je privukla brojne pozitivne komentare građana. M.M. javno je priznao da je udario retrovizor crvenog Opela Astre parkiranog u splitskoj ulici Vjekoslava Paraća. Umjesto da ode s mjesta nesreće i ostavi vlasnika u neznanju, odlučio je preuzeti odgovornost i objaviti poruku s fotografijom oštećenog automobila.

Objavio lokaciju i opis vozila

U svojoj objavi naveo je adresu, boju i model automobila te jasno istaknuo da vlasnik slobodno može javiti porukom kako bi dogovorili rješavanje štete. „Ne znam gdje da pošaljem, ali evo da barem dođem do vlasnika. Udaren je retrovizor u Splitu, ulica Vjekoslava Paraća 52, crveni Opel astra... Pa ako se nađe vlasnik neka mi se javi u inboks da riješimo“, napisao je.

Građani hvale poštenje

Brojni komentari ispod objave pohvalili su njegov čin, ističući da je u današnje vrijeme rijetkost naići na ovakav primjer poštenja. Dok većina u sličnim situacijama ode i ostavi vlasnika s troškom popravka, Marko je odlučio javno preuzeti odgovornost i pokazati da građanska svijest i savjest još uvijek postoje.