U redakciju Dalmacije Danas stigla je zabrinjavajuća fotografija sa splitske Zapadne obale, na kojoj se vidi stanje dijela konstrukcije zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Na fotografiji su uočljiva oštećenja betona na nadstrešnici iznad pješačkog prolaza, dok konstrukciju na nekoliko mjesta podupiru metalni stupovi.

Na pojedinim dijelovima betonske površine vidljiva su znatna oštećenja i pukotine, a posebno zabrinjava činjenica da se neposredno ispod konstrukcije nalazi prolaz kojim se kreću pješaci.

„Ovdje prolaze ljudi, ajme, dok kome ne padne na glavu”

Čitatelj koji nam je dostavio fotografiju upozorava na moguće posljedice ako bi se dijelovi oštećene konstrukcije odvojili i pali na prostor kojim prolaze građani.

„Ovdje prolaze ljudi, ajme, dok kome ne padne na glavu”, poručuje čitatelj, izražavajući zabrinutost zbog stanja objekta.

Na fotografiji se jasno vide i metalni podupirači koji pridržavaju dijelove konstrukcije, što upućuje na to da su na objektu već poduzimane određene mjere podupiranja. Međutim, već letimični pogled na ovako "riješenu" situaciju postavlja pitanje sigurnosti prolaska ispod ovako oronulog dijela zgrade.

I na kraju staro dobro pitanje - mora li se dogoditi nesreća da bi netko (ispravno i na vrijeme) reagirao?

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