Ovo su znakovi da vam netko prisluškuje mobitel

Mobilni uređaji su mnogima najosobniji uređaji koje imaju, a na njima su pohranjene mnoge privatne informacije za koje ne želimo da drugi znaju. No, onima koji vas žele pratiti te informacije mogu biti ključne. Ako sumnjate da netko špijunira vaš telefon, ključno je prepoznati znakove koji upućuju na to.

Ako vam se telefon u posljednje vrijeme neuobičajeno zagrijava, to može biti znak da je hakiran. Špijunski softver koji radi u pozadini može otežati rad vašeg telefona i posljedično ga više zagrijavati, prenosi Večernji list.

Potražite iznenadne promjene u vremenu koje je potrebno da se baterija vašeg telefona isprazni. Praćeni telefon neprestano će slati podatke s telefona hakeru, zbog čega će vaš telefon trošiti više energije i ispraznit će bateriju mnogo brže nego inače.

Provjerite potrošnju interneta. Prisluškivani telefon koristi mnogo podataka jer neprestano šalje informacije natrag na telefon ili računalo hakera. Vaš telefon se neočekivano ponovo pokreće. Zlonamjerni softver na vašem telefonu možda ometa njegovo normalno funkcioniranje, u biti uzrokuje kvarove i nasumično ponovno pokretanje.

Vašem telefonu treba dugo da se isključi. Kada isključite telefon, mora zatvoriti sve aplikacije koje rade u pozadini. Ako potraje dulje nego obično, to može biti znak da je na vašem telefonu instaliran softver za uhođenje.Telefon je rootan. Rootiranje ili 'Jailbreaking' je postupak uklanjanja ograničenja proizvođača kako bi se dobio pristup dijelovima mobilnog sustava koji su inače zaštićeni. Ovo je praksa koju hakeri najčešće koriste za instaliranje špijunskog softvera. Ako iznenada vidite novu aplikaciju Cydia na svom telefonu, to je znak da je vaš telefon hakiran.

Čujete pozadinsku buku ili elektroničke smetnje. Noviji softver za praćenje potpuno je tih, ali starije verzije mogu proizvoditi odjeke, statički zvuk ili zvukove klikanja ako netko prisluškuje vaše pozive.

Vaš mobitel radi sporije nego inače. Svaki telefon s vremenom postaje sporiji, ali ako naiđete na ovo zajedno s drugim problemima na ovom popisu, budite sumnjičavi. Ako sumnjate da vas neko uhodi, razmislite o preuzimanju aplikacije za otkrivanje špijunskog softvera kao što je Avast, AVG ili McAfee. Oni traže dobro poznate instalirane pakete i upozoravaju vas kada nešto pronađu.