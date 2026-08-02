Ovo su znakovi da trebate smanjiti unos proteina

Proteini su posljednjih godina postali jedan od najizraženijih prehrambenih trendova pa se danas dodaju brojnim proizvodima, od čipsa i kokica do žitarica i proteinskih pločica.

Nutricionistica Mackenzie Burgess upozorava da pristup prema kojem je više uvijek bolje nije nužno i najzdraviji, dok dijetetičarka Talia Follador ističe da zbog usmjerenosti na proteine ljudi često smanjuju unos namirnica bogatih vlaknima, vitaminima, mineralima i ugljikohidratima koji su organizmu potrebni kao izvor energije, piše klix.ba.

Stručnjaci navode da pretjeran unos proteina može dovesti do zatvora, osobito ako prehrana bogata proteinima istiskuje voće, povrće, mahunarke i cjelovite žitarice. Kao rješenje preporučuju veći unos biljnih izvora proteina, poput graha, leće, orašastih plodova, sjemenki i cjelovitih žitarica, jer osim proteina sadrže i vlakna važna za probavu.

Jedan od mogućih znakova prekomjernog unosa proteina jest i učestalije mokrenje. Dijetetičarka Johannah Katz objašnjava: "Vrlo visok unos proteina povećava količinu ureje i drugog dušičnog otpada koji bubrezi moraju izlučiti, što može povećati količinu mokraće i potrebe organizma za tekućinom."

Zbog toga raste i rizik od dehidracije, uz simptome poput pojačane žeđi, umora, vrtoglavice i zbunjenosti.

Ako proteini zamijene ugljikohidrate, mogu se javiti umor, slabija izvedba tijekom treninga i pojačana želja za slatkišima. Sarah Anzlovar ističe da su ugljikohidrati glavni izvor energije, dok Follador dodaje: "Iako su proteini važni za izgradnju i oporavak mišića, ugljikohidrati pokreću vaše treninge i omogućuju da se proteini iskoriste za oporavak mišića."

Pretjerivanje može dovesti i do povećanja tjelesne težine, osobito ako se proteinske pločice, shakeovi i proizvodi obogaćeni proteinima samo dodaju postojećoj prehrani umjesto da zamijene neku drugu namirnicu.