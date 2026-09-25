Ovo su tri najčešće greške kod korištenja perilice posuđa

Perilice posuđa uređaji su koji štede vrijeme i trud, ali mnogi ih ne koriste na način koji osigurava njihovu dugovječnost i maksimalnu učinkovitost. Kako bi perilica radila besprijekorno, potrebno je poznavati osnove pravilnog korištenja i održavanja. Will Holland, brend menadžer u Whirlpoolu, objasnio je koje su tri najčešće pogreške i kako ih izbjeći, piše Simply Recipes.

Korištenje pogrešnog sredstva za pranje

Na tržištu postoji velik izbor deterdženata za strojno pranje posuđa, a odabir marke i oblika - tekućine, praška ili kapsule - osobna je odluka. Ipak, ključno je koristiti isključivo sredstva namijenjena perilicama. "Upotrebljavajte samo deterdžente formulirane za automatske perilice posuđa. Nemojte u perilicu stavljati običan deterdžent za ručno pranje suđa, čak ni ako nemate drugog izbora", kaže Will Holland, brend menadžer u Whirlpoolu.

Holland dodaje da se to događa češće nego što se misli i savjetuje da je bolje odgoditi pranje dok se ne nabavi odgovarajuće sredstvo. Važna je i pravilna količina. "Ako koristite tekućinu, prašak ili gel, napunite spremnik do označene linije. Većina modela je ima", objašnjava Holland. Ističe da tablete i kapsule pojednostavljuju doziranje jer je količina unaprijed određena, piše Index.

Prethodno ispiranje posuđa

Mnogi imaju naviku temeljito isprati posuđe prije stavljanja u perilicu, vjerujući da će tako biti čišće. No, stručnjaci kažu da je to pogrešno. "Nemojte ispirati posuđe prije punjenja perilice jer to može smanjiti učinkovitost ciklusa pranja", potvrđuje Holland.

Suvremeni deterdženti za perilice sadrže enzime koji su dizajnirani da se vežu za ostatke hrane i razgrade ih. Ako je posuđe već isprano, ti enzimi nemaju za što prionuti pa se mogu usmjeriti na samo posuđe, što s vremenom može dovesti do oštećenja. Perilice opremljene senzorima također prilagođavaju ciklus pranja količini prljavštine, pa prethodno ispiranje može zbuniti senzor i rezultirati lošijim pranjem.

Zanemarivanje čišćenja perilice

Iako je njezina svrha čišćenje, i samoj perilici potrebno je redovito održavanje. Nakon svakog pražnjenja preporučuje se provjeriti dno uređaja i ukloniti eventualne ostatke hrane kako bi se spriječilo njihovo nakupljanje. Jednom mjesečno ili svaka dva mjeseca potrebno je i temeljito očistiti filtar.

"Većina filtara nalazi se na dnu perilice, ispod donje košare. Izvadite ga i isperite pod vodom. Za tvrdokornije naslage hrane i kamenca upotrijebite mekanu četku ili staru četkicu za zube s toplom vodom i deterdžentom za suđe. Izbjegavajte žičane četke jer mogu oštetiti filtar. Nakon čišćenja, vratite ga na mjesto i provjerite je li ispravno postavljen", savjetuje Holland.

Za dugoročno očuvanje uređaja preporučuje se i dubinsko čišćenje jednom mjesečno. Time se sprječavaju nakupljanje kamenca, minerala i pojava neugodnih mirisa. Holland za to predlaže sljedeći postupak: "Ulijte dvije šalice alkoholnog octa u zdjelu prikladnu za perilicu i stavite je na donju košaru praznog uređaja. Pokrenite normalan ciklus pranja bez deterdženta. Kad ciklus završi, pospite sodu bikarbonu po dnu perilice i pokrenite kratki ciklus s vrućom vodom".