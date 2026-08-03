Ovo su temperature u Hrvatskoj u 7 sati

Hrvatska je u ponedjeljak, 3. kolovoza, osvanula uz pretežno vedro vrijeme, ali i uz goleme temperaturne razlike između obale i unutrašnjosti. Dok su se stanovnici pojedinih jadranskih gradova već u sedam sati suočili s temperaturama blizu 30 stupnjeva, u planinskim krajevima izmjereno je tek nešto više od deset stupnjeva.

Prema jutarnjim meteorološkim mjerenjima, najtoplije je bilo u Senju, gdje je u 7 sati izmjereno čak 28,7 stupnjeva. Vrlo toplo bilo je i na Lastovu, gdje je temperatura iznosila 28 stupnjeva, dok je u Rijeci izmjereno 27,6, a na Malom Lošinju 27,2 stupnja.

Split već rano ujutro na gotovo 27 stupnjeva

Visoke temperature obilježile su jutro i u Dalmaciji. Na postaji Split-Marjan u 7 sati izmjereno je 26,7 stupnjeva, dok je u splitskoj zračnoj luci bilo 25,8 stupnjeva. U Šibeniku su izmjerena 25,2 stupnja, u Makarskoj 25,4, u Živogošću 25,3, a na Hvaru 25,5 stupnjeva. U Pločama je temperatura iznosila 24,1 stupanj, dok je u Dubrovniku bilo 26 stupnjeva.

Nešto svježije bilo je u zaleđu. U Kninu je izmjereno 18,8 stupnjeva, a u Rašćanima 17,4 stupnja.

U gorju samo 11 stupnjeva

Potpuno drukčija slika zabilježena je u gorskim krajevima. Najniža temperatura među navedenim postajama izmjerena je u Crnom Lugu, na području Nacionalnog parka Risnjak, gdje je bilo samo 11 stupnjeva, uz stopostotnu relativnu vlažnost zraka.

U Otočcu je izmjereno 13,6 stupnjeva, u Ličkom Lešću 13,8, na Plitvičkim jezerima 15,5, a u Gospiću 15,9 stupnjeva. Delnice su jutro dočekale s 15,5 stupnjeva. Razlika između Senja i Crnog Luga tako je u isto vrijeme iznosila čak 17,7 stupnjeva.

U većem dijelu zemlje vedro

U Zagrebu je u 7 sati bilo između 18,4 i 20,7 stupnjeva, ovisno o mjernoj postaji, dok je u Varaždinu izmjereno 18,7 stupnjeva. Osijek je jutro dočekao s 21,2, Slavonski Brod sa 16,5, a Đakovo s 20,2 stupnja.

U većem dijelu zemlje prevladavalo je vedro ili pretežno vedro vrijeme. Umjerena naoblaka zabilježena je kod Brestovca, dok je u Belom Manastiru bilo pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom bio slab, no na pojedinim obalnim postajama puhao je umjeren istočni vjetar. Najveća brzina među navedenim mjerenjima zabilježena je na Poreru, gdje je istočni vjetar puhao brzinom od 6,6 metara u sekundi.