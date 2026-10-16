Ovo su svjedočanstva roditelja djece koja bi mogla ostati bez logopedske terapije: "Mama, oni me ne razumiju"

„Jednom mi je došao tužan jer ga djeca na igralištu nisu razumjela i rekao: ‘Mama, oni me ne razumiju.’ Tu rečenicu roditelj ne zaboravlja.” Tako jedna majka opisuje trenutak koji ju je naveo da dvogodišnjeg sina odvede logopedu. Njezina je priča jedna od brojnih koje roditelji posljednjih dana šalju Hrvatskoj asocijaciji logopeda poduzetnika (HALP) u znak podrške kampanji za očuvanje dostupne logopedske terapije. Kroz svoja iskustva žele dočarati koliko je njihovoj djeci važna pravovremena i redovita logopedska skrb u trenutku kada bi više od 7.000 korisnika moglo ostati bez nje.

„Naše dijete danas ima 12 godina, a zbog specifičnog zdravstvenog stanja logopedska nam je obrada bila prijeko potrebna. Nažalost, unutar javnog sustava nismo uspjeli doći na red kada je to bilo ključno. Da u tom trenutku nismo imali mogućnost i podršku privatnog logopeda, naše dijete ne bi dobilo stručnu obradu na vrijeme”, jedno je od svjedočanstava roditelja koje je tijekom proteklih dana stiglo na adresu HALP-a.

„Kada bismo izgubili ovu terapiju, iskreno, ne znamo ni odakle bismo krenuli. Ne znamo koliko bismo čekali da uopće dođemo na obradu, a koliko da dobijemo termin. A vremena za čekanje nemamo: on za dvije godine kreće u školu i svaki mjesec bez terapije je mjesec koji se ne može nadoknaditi”, poručila je druga majka.

Za brojne obitelji privatna logopedska praksa nije dodatna mogućnost, nego jedino mjesto na kojem njihovo dijete može pravodobno dobiti potrebnu obradu i terapiju. Roditelji koji su se javili HALP-u svjedoče o dugim listama čekanja, odbijenicama i neizvjesnosti s kojima su se suočavali prije nego što su dijete odveli privatnom logopedu. Zato bi zatvaranje kabineta u kojem najmlađi već ostvaruju napredak za mnoge obitelji značilo mnogo više od gubitka jednog mjesta za terapiju – ponovno bi se suočili s pitanjem gdje i kada mogu nastaviti liječenje te hoće li njihovo dijete potrebnu pomoć dobiti na vrijeme.

Koliko bi takvih obitelji moglo biti pogođeno, pokazuju i podaci ankete koju je proveo HALP. Oko 85 % ispitanih privatnih logopedskih praksi ne ispunjava sporne tehničke uvjete, a čak bi 40 % njih po isteku roka za prilagodbu, u srpnju 2027., moglo trajno prestati s radom. HALP upozorava da bi to značilo da najmanje 7.000 korisnika ostaje bez pristupa terapiji koju trenutačno dobivaju, dok bi javni zdravstveni sustav, već opterećen dugim listama čekanja, teško mogao odgovoriti na njihove potrebe. Posebno bi bile pogođene obitelji djece kojoj su pravodobna i kontinuirana logopedska podrška ključne za razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina.

Nakon HALP-ovih upozorenja, Ministarstvo zdravstva je jučer najavilo izmjene uvjeta za zdravstvene djelatnosti. Međutim, iz udruge upozoravaju da još uvijek nije jasno koji će se uvjeti mijenjati ni kako će se pritom uvažiti specifičnosti logopedske djelatnosti. Smatraju da se odluke koje bi mogle ugroziti dostupnost terapije za tisuće korisnika moraju temeljiti na detaljnoj analizi i dijalogu sa strukom. Potrebno je utvrditi koje uvjete logopedske prakse mogu i trebaju ispunjavati s obzirom na prirodu svojeg rada, ali i jesu li prostori koji zadovoljavaju propisane kriterije uopće dostupni na tržištu. Cilj izmjena, ističu iz HALP-a, mora biti očuvanje kvalitete i sigurnosti usluge, uz istodobno osiguravanje dostupnosti logopedske terapije, a ne uvođenje prostornih prepreka koje bi mogle dovesti do zatvaranja praksi i ostaviti djecu bez potrebne stručne pomoći.

Privatni logopedi stoga ponovno pozivaju Ministarstvo zdravstva da što prije pokrene konkretan dijalog s predstavnicima struke i korisnika. Upozoravaju da se rješenja moraju tražiti sada, prije nego što moguće zatvaranje logopedskih praksi ostavi tisuće korisnika bez terapije.

HALP je pokrenuo peticiju za očuvanje dostupne logopedske terapije, koju je dosad potpisalo oko 15.000 ljudi. Roditelje i korisnike pozivaju i da podijele vlastita iskustva, kako bi se javnosti približilo koliko je adekvatna logopedska pomoć važna za razvoj osobe. Neka od pristiglih svjedočanstava donosimo u nastavku, a više informacija o kampanji dostupno je na Facebook i Instagram profilima HALP-a te na službenoj web stranici.