Ovo su srpski vojnici, ovih dana su prelazili Drinu

Vojska Srbije nekoliko je dana provodila obuku pripadnika 72. brigade za specijalne operacije na području jezera Perućac, neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Pucnjava i kretanje vojnih čamaca uznemirili su stanovnike obližnjih povratničkih sela s bosanskohercegovačke strane, izvijestili su N1 BiH i Klix.

Vježba je trajala od 15. do 18. rujna. Prema fotografijama koje je objavilo srpsko Ministarstvo obrane, pripadnici brigade uvježbavali su aktivnosti na strmim obroncima i vodi, koristeći jurišne čamce i dronove.

Jezero Perućac akumulacijsko je jezero na Drini, a dijelom se nalazi na granici Srbije i Bosne i Hercegovine. Među najbližim mjestima s bosanskohercegovačke strane nalazi se Klotjevac, povratničko selo na području Srebrenice.

Srbija: Riječ je o redovitoj obuci

Ministarstvo obrane Srbije priopćilo je da je riječ o redovitoj ljetnoj obuci borbenih timova 72. brigade za specijalne operacije.

Vojnici su uvježbavali svladavanje vodenih prepreka, plivanje s borbenom opremom, kretanje teško prohodnim planinskim terenom te korištenje penjačke opreme.

„Obuka jedinica 72. brigade za specijalne operacije u ljetnim uvjetima realizira se svake godine, u ravničarskom i brdsko-planinskom okruženju, u uvjetima što približnijim realnim“, priopćilo je srpsko Ministarstvo obrane.

Nije objavljeno koliko je pripadnika Vojske Srbije sudjelovalo u vježbi.

Pojavila se nepotvrđena tvrdnja o prelasku granice

Klix je objavio da postoji nepotvrđena informacija prema kojoj su pripadnici Vojske Srbije tijekom aktivnosti na jezeru možda prešli državnu granicu Bosne i Hercegovine. Za takvu tvrdnju zasad nema službene potvrde.

N1 BiH otvorio je i pitanje jesu li institucije Bosne i Hercegovine bile unaprijed obaviještene o održavanju vojne vježbe neposredno uz granicu.

Na javno dostupnim stranicama Ministarstva obrane BiH i Granične policije BiH zasad nije objavljena potvrda da je došlo do povrede državne granice.

Vježbu pratio i američki general

Pripadnike 72. brigade tijekom obuke obišli su načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije general Milan Mojsilović i zapovjednik Nacionalne garde američke savezne države Ohio general-bojnik Matthew Woodruff.

Woodruff je ovog tjedna boravio u službenom posjetu Srbiji povodom 20. obljetnice partnerstva Srbije i Nacionalne garde Ohija.

Srpsko Ministarstvo obrane navelo je da su se Mojsilović i Woodruff tijekom obilaska upoznali s obukom i sposobnostima pripadnika specijalne brigade.

Jedna od elitnih postrojbi Vojske Srbije

72. brigada za specijalne operacije jedna je od specijalnih postrojbi Vojske Srbije i izravno je podređena načelniku Glavnog stožera.

Prema službenom opisu Vojske Srbije, njezini pripadnici obučavaju se za specijalno izviđanje, diverzantske i protudiverzantske operacije, izravne akcije protiv neprijateljskih snaga i vojnih objekata, protuterorističke operacije, borbeno traganje i spašavanje te djelovanje u neprijateljskoj pozadini.

Vježba na Perućcu održana je samo nekoliko dana nakon velike združene vojne vježbe „Pobednik 2026“ na Pešteru, u kojoj je, prema navedenim podacima, sudjelovalo više od 2000 pripadnika Vojske Srbije i više od 500 komada vojne tehnike.

Za sada nema službene potvrde da su pripadnici Vojske Srbije tijekom vježbe na Perućcu ušli na teritorij Bosne i Hercegovine.