Ovo su Splićani koji su na tronu svijeta

Hrvatska U18 vaterpolska reprezentacija osvojila je naslov svjetskog prvaka nakon spektakularnog finala SP-a u portugalskom Rio Maioru. U dramatičnoj utakmici punoj preokreta, mlade Barakude svladale su reprezentaciju SAD-a rezultatom 21:20 nakon izvođenja peteraca (14:14 u regularnom dijelu) i ponovno, nakon deset godina, donijeli svjetsko zlato Hrvatskoj.

Posebno smo ponosni što su dio ove zlatne generacije čak četvorica jadranaša – igrači Nardo Skejić, Mihael Mladineo i Duje Burazin, kao i izbornik reprezentacije Hrvoje Koljanin.

Hrvatska je tijekom većeg dijela susreta kontrolirala igru i u nekoliko navrata imala četiri pogotka prednosti, no uporni Amerikanci izborili su neizvjesnu završnicu. Kada se činilo da je zlato na njihovoj strani, Nardo Skejić je 12 sekundi prije kraja regularnog dijela pogodio za 14:14 i odveo utakmicu u raspucavanje peteraca. Nakon prave drame, hrvatski reprezentativci pokazali su mirnoću i karakter te zasluženo stigli do svjetskog naslova.

Veliki doprinos uspjehu dao je upravo Nardo, koji je u finalu postigao čak pet pogodaka, uključujući i onaj ključni za produženje, a za svoju sjajnu izvedbu proglašen je igračem finalne utakmice.

Kapetan Hrvatske Nikola Batoš ponio je priznanje za najboljeg vratara Svjetskog prvenstva, dok je Hrvoje Koljanin nagrađen posebnim priznanjem za izniman trenerski rad i vođenje reprezentacije do svjetskog zlata.

Od srca čestitamo našim jadranašima, svim reprezentativcima, stručnom stožeru i Hrvatskom vaterpolskom savezu na ovom veličanstvenom uspjehu.