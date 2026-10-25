Ovo su sinoćnji prizori iz Splita

Nevrijeme koje je zahvatilo dijelove Dalmacije tijekom subote donijelo je niz vatrogasnih intervencija, a među njima se posebno ističe udar groma u obiteljsku kuću na vrgoračkom području. Vatrogasci su intervenirali i zbog požara električnog ormarića na kući u Zagvozdu te požara stana na splitskim Mejašima.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, u subotu, 24. listopada, u 21:10 sati zabilježen je udar groma u obiteljsku kuću u Poljicima Kozičkim kod Vrgorca. Na teren su izašli pripadnici DVD-a Vrgorac s jednim vozilom i tri vatrogasca. U izvješću nisu navedeni podaci o eventualnoj šteti ni ozlijeđenim osobama.

Požar na obiteljskoj kući u Zagvozdu

Istoga dana u 17:57 sati izbio je požar električnog ormarića na obiteljskoj kući u Zagvozdu. Intervenirali su pripadnici DVD-a Zagvozd s jednim vozilom i četiri vatrogasca.

Vatrogasci su imali posla i u Splitu, gdje je u 21:43 sati zabilježen požar stana na Mejašima. Prema informacijama ŽVOC-a, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba.

Ranije tijekom dana, u 15:14 sati, splitski vatrogasci intervenirali su zbog požara u trafostanici kod KBC-a Firule, u Spinčićevoj ulici.

Gorjelo 300 četvornih metara otpada

Na području Podbablja, u Čujićima, u 20:38 sati zaprimljena je dojava o požaru u kojem je izgorjelo 300 četvornih metara raznog otpada. Požar su pripadnici JVP-a Imotski ugasili u 21:30 sati.

Zabilježene su i intervencije zbog vode u objektima. Vatrogasci DVD-a Dugi Rat intervenirali su u 15:13 sati, dok su pripadnici DVD-a Hvar tijekom poslijepodneva dvaput ispumpavali vodu iz objekata.

Splitski vatrogasci intervenirali su i zbog uklanjanja stabla u Hercegovačkoj ulici te prometne nesreće na križanju Poljičke ulice i Ulice Brune Bušića. U Trogiru je zabilježena tehnička intervencija otvaranja vrata stana.

Sve navedene intervencije evidentirane su u izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 24. listopada u 6 sati do 25. listopada u 6 sati.