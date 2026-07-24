Ovo su prizori stravične nesreće na autocesti. Poginulo dijete, troje ozlijeđenih

U sudaru dvaju vozila na autocesti A3 u blizini čvora Lužani poginulo je dijete, dok je jedna teško ozlijeđena osoba prebačena u bolnicu u Slavonskom Brodu. Još su dvije osobe lakše ozlijeđene, prenosi Pixsell.

Sudar se dogodio oko 14.30 sati na južnoj kolničkoj traci autoceste. Na fotografijama s mjesta nesreće vide se smrskani automobili. Jednom je potpuno uništen stražnji dio.

Iz PU brodsko-posavske navode da su u nesreći sudjelovala dva vozila. Nesreća se dogodila na 190. kilometru južne kolničke trake autoceste A3. Očevid još traje.