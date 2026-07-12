Ovo su prizori koji su zatekli djelatnike Čistoće nakon Ultre: "Sve je mokro i zalijepljeno"

Dok su posljednji posjetitelji druge večeri Ultra Europe festivala u ranim jutarnjim satima napuštali Park mladeži, za komunalne djelatnike posao je tek počinjao. Ovog puta dočekali su ih posebno zahtjevni uvjeti jer je kiša koja je gotovo cijelu noć padala nad Splitom pretvorila festivalski prostor u blatnjavu površinu prekrivenu lokvama i otpadom.

Na fotografijama snimljenima ujutro jasno se vidi razmjer posla koji ih je čekao. Plastične boce, limenke, čaše i drugi otpad bili su razasuti po festivalskom prostoru, dok su se zbog obilnih oborina stvarale velike lokve blata koje su dodatno usporavale čišćenje.

Prvi su na teren izašli djelatnici zaduženi za odvoz krupnog otpada, a već od ranih jutarnjih sati započelo je veliko pospremanje. Oko osam sati pridružio im se ostatak ekipe pa je na terenu radilo četrdesetak djelatnika.

Kiša je znatno otežala posao. Natopljeni otpad lijepio se za zemlju, a blato i voda su otežali čišćenje, no vrijednim djelatnicima to nije bila prepreka.

"Stanje je isto kao i jučer, samo što je sve je mokro i zalijepljeno, a upravo zbog kiše posao je znatno otežan", rekla nam je jedna od djelatnica koja od jutra sudjeluje u čišćenju.

Unatoč zahtjevnim uvjetima, razlika između prizora prije i nakon čišćenja bila je vidljiva već nekoliko sati kasnije. Pogledajte.