Ovo su prizori iz splitske 'palače pravde'. Što se radi?

Iako 'ferragosto' odlasci na godišnji odmor kod nas, za razliku od Italije, nikad nisu bili posebno veliki hit, žega posljednjih dana učinila je svoje: na ulicama Splita je manje lokalnih automobila, gosti su preuzeli centar grada, a većina važnih poslova ostavljena je za rujan...

Slična atmosfera je i u 'palači pravde'. Što je i logično: većina odvjetnika, tužitelja pa i sudaca je na odmoru, ili rade smanjenim kapacitetom. Samo prioritetni predmeti se rješavaju u ovim danima, a manjak ljudi po zgradi ostavlja priliku za sitna poboljšanja radnih uvjeta.

Tako su na trećem katu zgrade u Gundulićevoj, onom gdje su smješteni Županijsko i Općinsko državno odvjetništvo, u tijeku zanatski radovi. Kako doznajemo od odgovornih, nešto praznije kancelarije iskorištene su za lakiranje parketa i bojanje radnih prostora zamjenica i zamjenika ŽDO.

Radovi će trajati nekih 15-ak dana, do kraja mjeseca otprilike, da bi se početkom rujna ekipa ovlaštenih državnih tužitelja trebala okupiti na svojim radnim mjestima...