Ovo su nove kazne koje čekaju vozače u Hrvatskoj: Božinović najavio drastična poskupljenja, za neke prekršaje i do 5.000 eura te zatvor

Ministarstvo unutarnjih poslova na konferenciji na konferenciji za medije predstavlja izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, piše Index.

Ministar Davor Božinović najavljuje znatno veće kazne za ilegalne automobilske utrke, nepropisno parkiranje, nekorištenje sigurnosnog pojasa i kršenje pravila vožnje električnim romobilima. Nepropisno pakiranje koje ugrožava sigurnost drastično poskupljuje s 30 na 300 eura. Za neke prekršaje predviđene su kazne do 5000 eura, pa i zatvor.

"Prošle godine na hrvatskim cestama poginula je 261 osoba. To su 22 izgubljena života više nego 2024. godine. Iza svakog tog broja stoji čovjek, obitelj, nečiji rođak, roditelj, dijete ili prijatelj", rekao je Božinović.

Dodao je da je ove godine broj poginulih manji za 22 u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali da Hrvatska i dalje ne može biti zadovoljna stanjem na cestama.

"Hrvatska se razvija. Imamo više vozila, više prometa, veću mobilnost građana i milijune turista koji koriste naše prometnice. Ali razvoj Hrvatske mora pratiti razvoj prometne kulture. Ne možemo imati moderne autoceste, moderna vozila i europske prometne standarde, a istodobno tolerirati ponašanja koja izravno ugrožavaju ljudske živote", poručio je.

Kazne za nekorištenje pojasa rastu sa 130 na 200 eura

Jedna od promjena odnosi se na korištenje sigurnosnog pojasa i prijevoz djece u automobilima.

"Neprihvatljivo je da danas ljudi gube živote zato što nisu koristili sigurnosni pojas. Jednako tako, neprihvatljivo je da se djeca u automobilima prevoze bez odgovarajuće zaštite. Zato povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura", najavio je ministar.

"Sigurnost djece i ljudskih života nema alternativu", dodao je, piše Index.

Za ilegalne utrke do 5000 eura i 60 dana zatvora

Božinović je posebno upozorio na ilegalne automobilske utrke i takozvana car meet okupljanja na kojima pojedini vozači izvode opasne manevre, driftaju i snimaju vožnje za društvene mreže.

"Javne prometnice nisu trkališta, a sigurnost građana nije prostor za nečije dokazivanje. Posljednjih godina svjedočimo sve opasnijim oblicima ponašanja na takozvanim car meet okupljanjima, ilegalnim utrkama, driftanju, demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže", rekao je.

Naglasio je da MUP nema ništa protiv ljubitelja automobila i njihovih okupljanja, nego protiv onih koji ugrožavaju druge sudionike u prometu.

"Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja", najavio je.

Posebno će se kažnjavati i snimanje te objavljivanje opasne vožnje na društvenim mrežama.

"Popularnost na društvenim mrežama ne može biti opravdanje za ugrožavanje nečijeg života na cestama. Poruka je jednostavna: onaj tko se želi utrkivati, za to postoje staze. Hrvatske ceste nisu trkališta", poručio je Božinović.

Za opasno parkiranje kazna od 300 eura

Izmjene zakona donose i strože kazne za nepropisno parkiranje koje ugrožava sigurnost ili ozbiljno ometa promet.

"U našim gradovima nepropisno parkiranje nije samo komunalni problem. Onaj tko blokira prometnicu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolaz žurnim službama ugrožava prava i sigurnost drugih građana", rekao je ministar.

Za takve slučajeve predlaže se kazna od 300 eura.

Božinović je najavio i pojednostavljenje postupaka te veću samostalnost gradova i općina u poslovima koji su u njihovoj nadležnosti, piše Index.

"Država treba postavljati jasna pravila, a lokalna samouprava treba preuzimati odgovornost za njihovu provedbu", rekao je.

Roditeljima koji djeci mlađoj od 14 godina daju romobil prijeti do 3000 eura kazne

Velike promjene najavljene su i za električne romobile, posebno kada njima upravljaju djeca.

"Električni romobili postali su dio svakodnevnog života, osobito djece i mladih. Ali romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede, pa i smrtne posljedice", upozorio je Božinović.

"Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje romobilima koji imaju veću snagu od dopuštene", najavio je.

"Roditeljska odgovornost ne završava kupnjom romobila, ona upravo tada počinje", dodao je.

Kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje romobilom povećavaju se na 100 eura.

Obvezno označavanje električnih romobila

Božinović je najavio i obvezno evidentiranje i označavanje električnih romobila kako bi se osiguralo da u prometu sudjeluju samo vozila koja ispunjavaju zakonske uvjete.

"Ne želimo poslati poruku da se borimo protiv novih tehnologija, to nije točno, ali se borimo protiv neodgovornosti. Bolje je danas spriječiti dijete da upravlja vozilom kojim ne smije upravljati nego sutra objašnjavati roditeljima zašto je došlo do tragedije", rekao je.

Nova pravila za žurne službe, uključuju i HGSS

Izmjenama zakona predviđaju se i promjene koje bi trebale omogućiti brže postupanje žurnih službi u hitnim situacijama.

"Policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć moraju imati pravni okvir koji omogućuje brzo reagiranje kad su ugroženi životi, uz jasno propisane sigurnosne uvjete. U tu skupinu dodat ćemo i Hrvatsku gorsku službu spašavanja jer, kad je nečiji život ugrožen, svaka minuta može biti presudna", rekao je Božinović.

Lakša razmjena podataka o prometnim kaznama između država

Najavio je i usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim pravilima, uključujući proširenu prekograničnu razmjenu podataka o prometnim prekršajima.

To bi trebalo olakšati razmjenu informacija između policija različitih država, osobito kada je riječ o vozačima koji prometne prekršaje počine izvan svoje zemlje.

"Pravila moraju jednako vrijediti za sve, bez obzira na to čije su registarske pločice na vozilu. Činjenica da ste prešli granicu neće biti okolnost zbog koje neka druga policija neće moći vidjeti je li vam izrečena neka kazna", poručio je ministar.

"Naš cilj nije naplatiti više kazni"

Božinović je na kraju naglasio da strože kazne nisu same sebi svrha, nego da je cilj smanjiti broj prometnih nesreća i poginulih.

"Vlada je proteklih godina značajno ulagala u sigurnost cesta, modernizaciju policije, tehnologiju nadzora i prometnu infrastrukturu, ali zakoni i tehnologija sami po sebi nisu dovoljni. Potrebna nam je promjena ponašanja", rekao je.

"Sigurnost prometa nije samo odgovornost policije i države, to je zajednička odgovornost svih koji sudjeluju u prometu. Naš cilj nije naplatiti više kazni, već imati manje prometnih nesreća i manje ozlijeđenih", zaključio je Božinović.