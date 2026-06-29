Ovo su nove cijene goriva u Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske održala je 179. telefonsku sjednicu na kojoj su donesene dvije uredbe kojima se nastavlja regulacija cijena energenata i zaštita građana od poremećaja na energetskom tržištu. Riječ je o Uredbi o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Kako je priopćeno iz Vlade, zbog značajnog projiciranog pada maloprodajnih cijena derivata, dijelom su otpuštene i korigirane visine trošarina, kao i premije energetskih subjekata, prema razinama koje su vrijedile prije energetske krize.

Benzin jeftiniji tri, dizel pet centi

Prema novoj odluci, najviša maloprodajna cijena benzinskog goriva iznosit će 1,54 eura po litri, što je smanjenje od tri centa. Dizelsko gorivo također će stajati 1,54 eura po litri, odnosno pet centi manje nego dosad. Plavi dizel pojeftinjuje za deset centi te će nova cijena iznositi 0,96 eura po litri.

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Nove cijene iznosit će:

1,54 eura po litri za benzinsko gorivo

1,54 eura po litri za dizelsko gorivo

0,96 eura po litri za plavi dizel

1,21 euro po kilogramu UNP-a za spremnike

1,79 eura po kilogramu UNP-a za boce

UNP za spremnike i UNP za boce pojeftinjuju za osam centi po kilogramu.

Korigirane trošarine i premije

Visine trošarina korigirane su prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin te za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo. Korigirane su i premije energetskih subjekata. Za dizel su povećane za 0,03 eura po litri, za plavi dizel za 0,035 eura po litri, dok je premija za smjesu propan-butan povećana za 0,02 eura po kilogramu.

Najviše maloprodajne cijene i dalje se računaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničenu premiju energetskih subjekata. Iz Vlade ističu da bi, bez njihovih mjera i uz potpuno slobodno formiranje maloprodajnih cijena, cijene goriva bile više. U tom slučaju benzinsko gorivo stajalo bi 1,62 eura po litri, dizelsko gorivo 1,64 eura po litri, plavi dizel 0,96 eura po litri, UNP za spremnike 1,30 eura po kilogramu, a UNP za boce 2 eura po kilogramu.