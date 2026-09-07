Ovo su nove cijene goriva

Vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj su donesene uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva.

Najviše maloprodajne cijene osnovnog benzina i dizela u idućih sedam dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, piše Dnevnik.hr.

Nove će cijene iznositi:

1,67 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena, 0,00 EUR/l)

1,79 EUR/l za dizelsko gorivo (nema promjena, 0,00 EUR/l)

1,34 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,13 EUR/l)

1,33 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,08 EUR/kg)

1,90 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,07 EUR/kg).

U prethodnom sedmodnevnom razdoblju cijene nafte i naftnih derivata na svjetskim burzama značajno su rasle, što bi uz zadržavanje dosadašnjeg režima sniženih trošarina i ograničenih premija dovelo do poskupljenja benzina za 0,06 EUR/l, a dizela za 0,14 EUR/l, priopćeno je iz Banskih dvora.

Stoga je Vlada, kažu, odlučila poduzeti dodatne raspoložive mjere kako bi zaštitila građane od značajnijeg rasta cijena goriva.

Snižena je trošarina na benzinsko gorivo za 0,025 EUR/l. Kod trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno je odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU-ovom Direktivom te je ona dodatno smanjena za 0,09 EUR/l. Ovime je visina trošarine na dizel sedam eurocenta ispod razine minimalne visine propisane EU-ovom Direktivom.

Također, na razdoblje od sedam dana dodatno će se smanjiti visina premije za dizelsko i benzinsko gorivo za 0,02 EUR/l.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,0945 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan-butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.