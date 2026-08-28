Ovo su nove cijene goriva

Od utorka bi dizel u Hrvatskoj mogao znatno pojeftiniti, dok bi cijena benzina trebala ostati nepromijenjena, neslužbeno doznaje RTL Danas.

Nove cijene goriva

Prema njihovim informacijama, nove cijene goriva trebale bi biti: Eurosuper 95: 1,66 eura po litri, bez promjene, Eurodizel: 1,75 eura po litri, što je 11 centi manje (trenutačna cijena je 1,86 eura) i Plavi dizel: 1,20 eura po litri, što je 12 centi manje (trenutačna cijena je 1,32 eura).

Riječ je o trenutačnim izračunima koji ovise o kretanju cijena do zatvaranja burzi, kao i o mogućoj dodatnoj intervenciji Vlade. Vlada bi u ponedjeljak na telefonskoj sjednici trebala službeno utvrditi nove cijene goriva, koje bi potom vrijedile od utorka.

Prema sadašnjem režimu regulacije, Vlada maksimalne maloprodajne cijene goriva određuje za razdoblje od sedam dana.