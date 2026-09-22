Ovo su najuspješnije tvrtke u Splitsko-dalmatinskoj županiji

U Omišu je danas održana svečana sjednica Gospodarskog vijeća HGK - Županijske komore Split na kojoj su dodijeljene plakete Zlatna kuna najuspješnijim tvrtkama s područja Splitsko-dalmatinske županije za ostvarene poslovne rezultate u 2025. godini. Dobitnici najvišeg priznanja HGK na županijskoj razini su Deltron d.o.o. u kategoriji velikih, Calvados Club d.o.o. u kategoriji srednjih te Code Vibe d.o.o. u kategoriji malih trgovačkih društava.

"Ovu svečanu sjednicu, na kojoj slavimo izvrsnost i odajemo priznanje najuspješnijima za postignuća u prethodnoj godini, odlučili smo održati u Omišu, kao znak podrške lokalnim gospodarstvenicima kojima je poslovanje onemogućeno ili otežano te solidarnosti sa svima pogođenima katastrofalnim požarom", istaknuo je predsjednik HGK - Županijske komore Split Joze Tomaš.

Uz ovu simboličnu gestu, Hrvatska gospodarska komora poduzela je i konkretne korake. S ciljem izravne pomoći pogođenom gospodarstvu, HGK u razdoblju od 1. kolovoza 2026. do 31. prosinca 2027. godine ukida obvezu plaćanja članarine gospodarskim subjektima koji na području poteza Lokva Rogoznica – Mimice – Omiš obavljaju pretežitu djelatnost.

Tomaš se osvrnuo i na rezultate poslovanja županijskih poduzetnika u 2025. godini, koji potvrđuju nastavak gospodarskog rasta Splitsko-dalmatinske županije. Broj poduzetnika porastao je za 6,3 posto u odnosu na 2024. godinu, dok je broj zaposlenih veći za 4,8 posto. Ostvaren je dvoznamenkasti rast prihoda od 11 posto te rast dobiti od 15 posto. Konsolidirani financijski rezultat povećan je za 20 posto, dosegnuvši 745,1 milijun eura, što sve skupa pokazuje iznimnu otpornost i konkurentnost županijskog gospodarstva.

Najuspješnija velika tvrtka u županiji u prošloj godini je splitski Deltron, koji već 31 godinu uspješno posluje u području prodaje i distribucije, izvođenja građevinskih i strojarskih radova te servisiranja i održavanja klimatizacijske opreme. Od 2022. godine dio su švedske grupacije Beijer Ref, jednog od najvećih svjetskih distributera klimatizacijske i rashladne opreme. U Deltronu svoju najveću snagu vide u 158 zaposlenika, čija je prosječna dob tek 33 godine, a više od 65 posto njih je visokoobrazovano. Deltronu je ovo ukupno peta Zlatna kuna, čime potvrđuje kontinuitet izvrsnosti. ''Iza naših rezultata stoji veliki tim mladih ljudi te s ponosom mogu reći da se 82 posto naših zaposlenika prijavilo za rad u Deltronu kao svoj prvi posao. Davali smo priliku mladim ljudima koji su je znali iskoristiti i, na temelju vrijednosti koje smo postavili prije 30 godina, Deltron i danas raste '' rekao je predsjednik Uprave Deltrona Ivica Bašić.

Peto jubilarno priznanje Zlatna kuna dobila je i najuspješnija srednja tvrtka – splitska putnička agencija Calvados Club. Riječ je o vodećoj domaćoj tvrtki u segmentu luksuznog i iskustvenog turizma po mjeri klijenta. Zapošljavaju 37 djelatnika, a njihova vizija počiva na turizmu besprijekorne kvalitete, autentičnosti, održivosti i jedinstvenih iskustava. ''Velika mi je čast i zadovoljstvo ponovno primiti ovo priznanje u godini kada slavimo 25 godina od osnutka tvrtke. To je četvrt stoljeća rada, predanosti i požrtvovnosti naših vrijednih zaposlenika, ali i naše suradnje s lokalnom zajednicom, partnerima i suradnicima, kojima mogu samo zahvaliti na potpori'' poručio je direktor prodaje Calvados Cluba Drago Višić,

U kategoriji malih trgovačkih društava priznanje je osvojio Code Vibe iz Splita. Ova softverska agencija specijalizirana je za IT consulting i razvoj nativnih web rješenja u oblaku. U tvrtki ističu kako Code Vibe nije samo izvor IT stručnjaka, već integralni dio dugoročne vizije i kulture poslovnog razvoja svojih klijenata u svijetu u kojem se priznaju isključivo tehnološka izvrsnost, kvaliteta i brzina isporuke. ''Tvrtka smo osnovana 2017. i prvenstveno se bavimo web developmentom za strane klijente. Od početna dva člana narasli smo na više od 20 zaposlenika te je lijepo nakon devet godina napornog rada dobiti potvrdu za naše poslovne uspjehe'', rekao je direktor Code Vibea Tihomir Brkljača.

Na svečanosti su uručena i posebna priznanja povodom značajnih jubileja. Za respektabilnih 80 godina postojanja i uspješnog rada priznanja su dobili splitski Brodomerkur, Dalstroj, Auto Hrvatska i Geodetski zavod. Omiški Galeb i Dobrovoljno vatrogasno društvo Omiš nagrađeni su za 75 godina djelovanja, a Zračna luka Split za 60 godina poslovanja. Posebno priznanje za čak 120 godina organiziranog bavljenja turizmom u Makarskoj dodijeljeno je Turističkoj zajednici Makarske.

''120 godina turizma u Makarskoj velika je obljetnica, a oni koji malo više prate Makarsku posljednjih godina mogu primijetiti da radimo ozbiljan zaokret u turizmu - od masovnosti, po kojoj je Makarska nekad bila poznata, prema održivosti, manifestacijama, poticanju malog i srednjeg poduzetništva u staroj gradskoj jezgri te produljenju sezone'', rekao je zahvaljujući na priznanju gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

U ime Grada Splita nagrađenima je čestitao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je naglasio da gradovi i općine moraju imati otvorena vrata za poduzetnike, osigurati im uvjete poslovanja, istaknuvši da Grad Split maksimalno stoji poduzetnicima na raspolaganju. Osnovano je i Gospodarsko vijeće, a u proračunu je izdvojeno 800 tisuća eura za javne pozive i dodjelu financijskih sredstava koji će biti raspisani do konca ove godine za poduzetnike u Splitu.

Prisutne je pozdravio i gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, a svečanosti su prisustvovali predstavnici i drugih obližnjih gradova i općina, brojni županijski gospodarstvenici, predstavnici značajnih gospodarskih i drugih institucija. Događaj je dojmljivom glazbenom izvedbom uveličala prvakinja Opere HNK Split, mezzosopranistica Terezija Kusanović, inače porijeklom Omišanka.

Plakete Zlatna kuna dodjeljuju se svake godine za uspješnost poslovanja na županijskom nivou i to prema jedinstvenim kriterijima HGK koji obuhvaćaju pokazatelje likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti, pokazatelje vezane za zaposlenost, analizu prihoda, snagu poduzeća, nematerijalnu i materijalnu imovinu, a na osnovu bilance stanja i računa dobiti i gu​bitka trgovačkih društava u prethodnoj godini. Kriterij održivosti poslovanja (ESG) ocjenjuje pristup organizacije okolišu, društvu i usvojenim praksama upravljanja. Također se vrednuje i ukupni poslovni imidž trgovačkih društava, njihov utjecaj na razvoj djelatnosti kojoj pripadaju te doprinos razvoju županijskog, odnosno hrvatskoga gospodarstva u cjelini.