Ovo su najpopularnija muška imena u Hrvatskoj, lista bi vas mogla iznenaditi

Ime Luka i u 2025. godini ostalo je najpopularniji izbor hrvatskih roditelja za novorođene dječake. Prema najnovijim podacima, to je ime prošle godine dobilo čak 622 dječaka.

Na drugom mjestu nalazi se Jakov, dok je treće najčešće ime Toma. Time su ova tri imena ponovno potvrdila svoju popularnost među roditeljima diljem Hrvatske.

Među deset najčešćih muških imena za novorođenčad u 2025. godini nalaze se još David, Niko, Ivan, Petar, Roko, Noa i Mateo.

Popis pokazuje da roditelji i dalje najčešće biraju tradicionalna, kratka i lako prepoznatljiva imena, od kojih su mnoga već godinama pri samom vrhu ljestvice. Istodobno, neka novija ili rjeđa imena zasad nisu uspjela ugroziti dominaciju provjerenih klasika.

Luka tako nastavlja niz godina kao najčešći izbor za dječake u Hrvatskoj, potvrđujući da je riječ o imenu čija popularnost ne jenjava.