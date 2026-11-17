Nakon noći provedene pod ingerencijom policije, liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan su uz kaznenu prijavu za nečinjenje, odnosno jer nisu spriječili teško ubojstvo pacijenta Kristiana Josipa Periša u bolničkoj sobi 11A, predani pritvorskom nadzorniku.

O njihovoj daljnjoj sudbini će, kao i u slučaju ranije osumnjičene četvorice tehničara iste bolnice proteklog tjedna, odlučivati Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, gdje su maloprije dovedeni vezani lisičinama na ispitivanje.

Riječ je o osam osoba čiju je "borbu" s vezanim Perišom na bolničkom krevetu snimio bolnički videonadzor i otkrio užasnih osam minuta u kojima pacijenta čak guše i jastukom, piše Jutarnji list.

Hoće li i liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar uhićeni u proširenju istrage od večeras također noćiti u zatvorskim ćelijama ili će nakon ispitivanja biti pušteni uz mjere opreza, bit će poznato do kraja dana. Neslužbeno doznaje Jutarnji list.da neke od uhićenih osoba od trenutka uhićenja kad im je jučer policija pokucala na vrata nisu prestale liti suze.

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