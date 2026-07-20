Ovo su Kaštelani koji su spasili život ženi: "Sve se dogodilo u sekundi, već je bila plava"

Jedna obična ljetna subota je trojicu mladića iz Kaštela pretvorila u heroje o kojima bruji cijela Dalmacija. Naime, trojica mladića u subotu su spasili život sumještanki koja se na plaži Torac u Kaštel Gomilici, ispred beach bara ''Ego'' počela utapati.

Mihael Barun, Marin Božinović i Žarko Janevski tri su hrabra momka koja su bez razmišljanja skočila u more i pomogla ženi. Ovo je njihova priča…

-Pa najčešće se nalazimo tu u kafiću na kavi ili smo u parku na obližnjoj klupi. Tako je bilo i u subotu kad smo sjedili i družili se te smo u jednom trenutku čuli kako netko viče –''Utopit će mi se žena, počinje priču Žarko.

-U prvi tren nismo ni shvatili ozbiljno dok se cijela plaža nije uskomešala, pa smo na pučini ugledali žena koja pluta na leđima i panično udara rukama. Nismo ni sekunde razmišljali, samo smo se pogledali, skočili u more i za par sekundi stigli do nje. Gospođa je operirana, ima više operacija, kako smo kasnije saznali, okrenula se na leđa, noge su joj otkazale i uhvatila ju je panika, nastavlja priču Mihael.

Borba s valovima i gospođom koja se nagutala mora trajala je nekoliko minuta ali sve se dobro završilo, kako nam pričaju ovi hrabri momci.

-Kad smo došli do nje, vidjeli smo kako joj glava tone, usne su joj poplavile, nagutala se mora, počela je izbacivati vodu kad smo ju okrenuli uspravno. Ta borba trajala je neko vrijeme jer je gospođa jaukala od bolova, hvatala ju je panika, ometali su nas valovi koji su nas vodili kontra obale, dugo je to sve trajalo ali uspjeli smo, priča nam Mihael.

Na plaži nas je dočekala doktorica koja se slučajno tu našla, prišla gospođi i ponudila pomoć.

-Iz današnje perspektive vidim kako su nas sekunde dijelile od utapanja i drago mi je da se sve ovako završilo. Jučer sam vidio gospođu i njenog muža, zahvalili su se, došli su opet na kupanje, pojašnjava Žarko.

O ovim hrabrim momcima bruje cijela Kaštela, a mještani Kaštel Gomilice imaju samo riječi hvale za svoje sumještane.

-To su naši hrabri momci koji su uvijek spremni pomoći. Svaka im čast kako su skočili u more i borili se. Sve sam to gledala s plaže i mogu vam reći da sam se preplašila za ishod jer taj dan su baš bili valovi ali evo oni su uspjeli dovući ženu na leđima do obale, gdje joj je doktorica priskočila u pomoć, priča nam jedna sumještanka.

Ovi samozatajni momci, nenaviknuti na medijsku pažnju i danas su ispijali svoju kavu u beach baru ''Ego''. Inače, Mihael Barun je djelatnik MORH-a dok su Žarko i Marin zaposlenici bara. Njihova šefica Elora ima samo riječi hvale za svoje djelatnike.

-To su krasni momci na koje je ponosna cijela Gomilica. Inače su uvijek spremni pomoći ali oni će vam reći kako nisu nikakvi junaci. Skromnost je njihova vrlina, a vjerujete da je trebalo hrabrosti i spretnosti za onakav čin spašavanja, priča nam vlasnica bara.

Junaci naše priče vratili su se svom životu ali herojski čin ostaje upisan kao lijepa vijest koja nam izmami osmijeh. U vremenu kad čitamo samo negativne vijesti, ovakav herojski čin zaslužuje svaku pohvalu. Bravo momci …