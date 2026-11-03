Ovo su jela koja nikada ne biste trebali naručiti u talijanskom restoranu: Poznati kuhari otkrivaju što izbjegavati

Talijanska kuhinja s razlogom je jedna od najomiljenijih na svijetu. No ako planirate večeru u talijanskom restoranu, postoje određena jela na koja biste trebali pripaziti, upozoravaju vrhunski kuhari.

Za one koji traže svježe i autentično gastronomsko iskustvo, poznavatelji talijanske kuhinje savjetuju izbjegavanje carbonare s vrhnjem, piletine u tjestenini, pa čak i mnogima omiljenog kruha s češnjakom.

Roberto Roncolato, glavni kuhar restorana The Franklin u londonskoj četvrti Knightsbridge, koji je odrastao u blizini Verone i usavršavao se u kuhinjama restorana s Michelinovim zvjezdicama, naglašava da je bit talijanske kuhinje u kvalitetnim namirnicama pripremljenima na jednostavan način.

„Nema ništa loše u tome da kuhar nekom jelu doda vlastiti kreativni zaokret, ali postoji velika razlika između ponovnog osmišljavanja klasika i njegova lažnog predstavljanja”, rekao je za Daily Mail.

Od pizza pretrpanih sastojcima do rižota pripremljenih nevjerojatnom brzinom, ovo su jela koja, prema nekim od najboljih talijanskih kuhara u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogu razočarati goste.

Tjestenina s piletinom

„Talijani nikada ne kombiniraju piletinu s tjesteninom. Piletina je zasebno jelo”, kaže Roberto, koji je ujedno glavni kuhar restorana The Pelham u londonskom South Kensingtonu. Oba restorana dio su hotelske grupacije Starhotels Collezione u talijanskom vlasništvu.

„Kada vidite piletinu u kremastom umaku s tjesteninom penne, to obično znači da je jelovnik osmišljen prema onome što je jeftino i jednostavno, a ne prema tradiciji.”

Špageti bolognese

„U Bologni nećete pronaći takvo jelo. Ondje se ragù kuha satima i poslužuje uz svježe tagliatelle s jajima, koje dobro zadržavaju umak.

Ako se na jelovniku nalaze špageti bolognese, kuhinja najvjerojatnije priprema hranu za turiste, a ne za Talijane”, tvrdi Roberto.

Carbonara s vrhnjem

„Prava carbonara priprema se od žumanjaka, guancialea, pecorina i crnog papra. Kremasta tekstura postiže se tehnikom pripreme, a ne dodavanjem vrhnja.

Vrhnje je često prečac ili znak da je umak ranije pripremljen u većoj količini. Mi ne koristimo takve prečace”, objašnjava kuhar.

Kruh s češnjakom

Riječ je o prilogu s kojim je teško pogriješiti kada kod kuće pripremate talijansku večeru za obitelj i prijatelje. Ipak, Roberto smatra da ga ne biste trebali pronaći na jelovniku kvalitetnog talijanskog restorana.

„To zapravo nije talijansko jelo i vrlo često dolazi zamrznuto. Umjesto toga potražite bruschette ili focacciu pripremljenu u samom restoranu.”

Rižoto koji stiže za pet minuta

Rižoto je omiljeno obiteljsko jelo, ali ako vam ga konobar donese za pet ili deset minuta, to bi mogao biti znak problema.

„Za pripremu pravog rižota potrebno je oko 18 minuta, uz stalno miješanje nakon narudžbe.

Ako se na vašem stolu pojavi gotovo odmah, znači da je ranije djelomično skuhan, a zatim samo dovršen. Ako na jelovniku piše da ćete na rižoto morati malo pričekati, to je dobar znak”, objašnjava Roberto.

Preopširan jelovnik

Roberto upozorava da velik broj ponuđenih jela može biti znak da se ne pripremaju sva od svježih namirnica.

„Ako restoran nudi 60 jela, nemoguće je da su sva svježa. Kratak, sezonski jelovnik znak je kuhinje u kojoj se sve priprema od početka. Manje je više.”

S njim se slaže Diego Reali, vlasnik i glavni kuhar londonskog restorana Stefania, koji je odrastao u Rimu.

„Ako mali restoran nudi desetke vrsta tjestenine, pizza, mesnih i ribljih jela te gotovo svaki talijanski specijalitet koji možete zamisliti, zapitao bih se kako se sve to priprema i čuva.

Jelovnik usmjeren na manji broj jela, koji se mijenja ovisno o sezoni, često upućuje na veću pozornost posvećenu namirnicama i ujednačenoj kvaliteti.”

Pizza

„Dodaci koje Talijani ne bi ni prepoznali, poput piletine s BBQ umakom, obično prikrivaju loše tijesto i nekvalitetne sastojke”, objašnjava Roberto.

„Margherita, s rajčicom, mozzarellom i bosiljkom, pravi je test. Ako je ona izvrsna, onda je i pizza dobra.”

Diego također upozorava na pizze s previše dodataka.

„Pizza pretrpana sastojcima može prikriti kvalitetu tijesta i narušiti ravnotežu okusa.”

Tjestenina s morskim plodovima

„Budite oprezni s tjesteninom s morskim plodovima koja je prekuhana ili pliva u umaku”, upozorava Diego.

„Morski plodovi trebaju imati okus mora, a ne biti potpuno nadjačani češnjakom, vrhnjem ili teškim umacima.

Birajte jela u kojima su riba ili školjke pravilno pripremljene, a sastojci se međusobno nadopunjuju.”