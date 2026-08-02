Ovo su izmjerene temperature u 12 sati u hrvatskim gradovima

Hrvatsku je i danas zahvatio toplinski val, a prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), najviša temperatura u 12 sati izmjerena je u Rijeci, gdje je zabilježeno čak 38,2 Celzijeva stupnja.

Vrlo vruće bilo je i u drugim dijelovima zemlje, osobito na Jadranu. U Zadru i Kninu izmjereno je 37,0 °C, u Pločama 36,0 °C, dok je u Splitu temperatura dosegnula 35,5 °C. U Šibeniku je izmjereno 33,4 °C, u Makarskoj 33,0 °C, a na Hvaru 32,0 °C.

Ni kontinentalni dio Hrvatske nije bio pošteđen visokih temperatura, iako su one bile nešto niže nego na obali. U Gradištu je izmjereno 34,0 °C, u Osijeku i Daruvaru 33,0 °C, dok su Zagreb, Karlovac, Bjelovar, Slavonski Brod i Dubrovnik zabilježili 32,0 °C.

Meteorolozi i dalje upozoravaju na vrlo visoke temperature te građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, unose dovoljno tekućine i pridržavaju se preporuka zdravstvenih službi.