Ovo su heroji splitsko-dalmatinske policije: Skakali u more, silazili u provaliju i ulazili u požar da spase živote

Osam policijskih službenika Policijske uprave splitsko-dalmatinske primilo je u Zagrebu vrijedna priznanja za iskazanu hrabrost, spašavanje ljudskih života i izvrsne rezultate rada.

Nagrade su im uručene u utorak, 29. rujna, na svečanoj akademiji Ministarstva unutarnjih poslova održanoj povodom Dana policije. Sedmero policijskih službenika nagrađeno je medaljama za izuzetne pothvate tijekom policijskog postupanja, dok je jedan policajac dobio priznanje za dugogodišnji doprinos unaprjeđenju službe.

Ušao kroz balkon u stan zahvaćen požarom

Medalje su primili Velimir Cvitanović, Jure Merčep, Nikola Begić, Petar Režić, Ivan Šošo, Maja Belaić i Ante Križan. Iza svakog od njih stoji priča u kojoj su, nerijetko riskirajući vlastitu sigurnost, pomagali ljudima u najtežim trenucima. Velimir Cvitanović, policijski službenik Jedinice specijalne i interventne policije i zapovjednik tima, u prosincu prošle godine preko balkona je ušao u stan zahvaćen požarom na prvom katu obiteljske kuće. Iz dnevnog boravka izvukao je ozlijeđenu osobu i spasio joj život.

Sišao u provaliju i spasio vozača, a dva dana ranije pomagao trudnici

Posebno se istaknuo i Jure Merčep iz Policijske postaje Omiš. U svibnju ove godine, dok je išao na posao, naišao je na prometnu nesreću na Dubcima. Spustio se u provaliju i na teško pristupačnom terenu iz vozila izvukao muškarca te ga spasio. Samo dva dana ranije Merčep je s kolegicom službenim vozilom, uz uključenu svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, iz Duća prema Splitu pratio automobil u kojem se nalazila trudnica u trudovima.

Policajci Druge policijske postaje Split Nikola Begić i Petar Režić nagrađeni su zbog događaja iz srpnja ove godine. Oko pet sati ujutro s lukobrana u splitskoj trajektnoj luci skočili su u more te izvukli i spasili stranog državljanina koji se utapao.

Ivan Šošo, pomoćnik načelnika policijske postaje, i policijska službenica Maja Belaić iz Prve policijske postaje Split također su nagrađeni za intervenciju iz srpnja. Spriječili su mladog muškarca da naudi sebi i drugima, spasili njegov život te pomogli članovima njegove obitelji.

Križan teško ozlijeđen dok je pokušavao pomoći

Među nagrađenima je i Ante Križan, policijski službenik Prve policijske postaje Split, čija je priča posebno emotivna. U prosincu prošle godine, tijekom odlaska s posla, napadnut je i teško ozlijeđen dok je pokušavao pomoći osobi koja se nalazila u teškom i rastresenom stanju.

Upravo se Križan na svečanoj akademiji obratio okupljenima u svoje ime i u ime nagrađenih kolega. Istaknuo je kako je tijekom 35 godina rada u policiji uvijek nastojao pomoći svakom čovjeku, bez obzira na okolnosti, vratiti građanima osjećaj sigurnosti te imati razumijevanja i za one koji se nađu s druge strane zakona. Posebno je zahvalio liječnicima i osoblju KBC-a Split na stručnosti, profesionalnosti i humanosti tijekom njegova liječenja.

Nagrada i za dugogodišnji rad

Osmi nagrađeni policijski službenik je Ante Ćudina, kojem je uručeno priznanje za kontinuirani i višegodišnji doprinos unaprjeđenju policijske službe. Nagrađenim policajcima na priznanjima je čestitao i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, koji je nazočio svečanoj akademiji u Zagrebu.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručili su kako su nagrađeni službenici ponos njihove Uprave.