Ovo su fantastične izjave Vedrane Rudan

Hrvatska se oprašta od Vedrane Rudan, a u brojnim hvalospjevima mnogi zaboravljaju na jednu od njezinih najvećih vrlina - smisao za humor, smisao za crni humor i sjajan smisao za humor na vlastiti račun.

Evo vam deset sjajnih izjava gospođe Vedrane Rudan koje bi vam mogle zatrebati u životu.

"Mene u životu nije vodila hrabrost, nego bezobrazluk"

Možda nema bolje rečenice kojom bi se opisao njezin javni nastup. Rudan samu sebe nije predstavljala kao posebno hrabru osobu, nego je svoj način probijanja kroz život sažela riječima:

"Mene u životu nije vodila hrabrost, nego bezobrazluk."

"Ja sam sponzoruša"

Jednako nemilosrdna znala je biti i prema vlastitoj poziciji. Govoreći o novcu i činjenici da joj pisanje nije bilo jedini izvor prihoda, bez okolišanja je zaključila:

"Ja ne živim od pisanja knjiga i bloga. Ja živim od nasljeđa i od muža koji zarađuje. Dakle, ja sam sponzoruša."

"Za svaku ženu na svijetu je najvažnije da ima pare"

Iza provokacije se često nalazila vrlo ozbiljna tema financijska neovisnost žena. Rudan je novac povezivala prije svega sa slobodom i mogućnošću izlaska iz loših i nasilnih odnosa.

"Za svaku ženu na svijetu je najvažnije da ima pare. Kad ima novac, ima slobodu."

"Danas je kurva svaka žena koja misli svojom glavom"

Položaj žena bio je jedna od tema kojima se neprestano vraćala. U jednom intervjuu svoju je kritiku društvenih očekivanja sažela u rečenicu koja je postala jedna od njezinih najpoznatijih:

"Danas je kurva svaka žena koja misli svojom glavom."

"Strast ima vrlo ograničen rok trajanja"

Ni o ljubavi i braku nije imala romantičnu sliku. Govoreći o dugim vezama, tvrdila je:

"Strast ima vrlo ograničen rok trajanja, usudila bih se reći čak i ljubav."

Ono što nakon toga ostaje opisala je kao naviku i plaćanje kredita, a brak nazvala robijom iz koje oni unutra žele izaći, dok oni izvan nje sve teže žele ući.

"Moj seksualni život je idealan"

Rudan je o seksu govorila jednako otvoreno kao i o politici, a jedna od njezinih kraćih izjava savršeno pokazuje humor kojim je pristupala toj temi:

"Moj seksualni život je idealan, ja se uopće ne seksam."

"Više sam bila pod njima nego s njima"

Na optužbe da ne voli muškarce odgovarala je na svoj način:

"Sad će meni netko reći da ja mrzim muškarce. Pa više sam bila pod njima nego s njima. Mislim, stvarno nije u redu."

Istodobno je o svom suprugu Ljubiši javno govorila potpuno drukčijim tonom, ističući da je imala sreću pronaći dobrog muškarca i da teško može zamisliti život bez njega.

"Ja ne mrzim ljude"

Ni njezin odnos prema čovječanstvu nije prošao bez tipične rudanovske formulacije:

"Ja ne mrzim ljude. Samo ih uglavnom ne podnosim."

A kada su joj čitatelji postavili pitanje kako se oduprijeti ludilu svijeta, odgovor je bio jednako kratak:

"Biti luđi od ostalih."

"Bivša Jugoslavija je premala za mene"

Rudan nije prakticirala ni lažnu skromnost. Nakon pitanja kako objašnjava popularnost u zemljama bivše Jugoslavije, podsjetila je na prijevode svojih knjiga, predstave nastale prema njezinim djelima i akademske radove, pa zaključila:

"Ne da se hvalim, dragi moj šijor, ali bivša Jugoslavija je premala za mene."

"Ja sam sebi dala pravo da vrištim"

Ispod provokativnog javnog lika nalazile su se i mnogo teže životne priče. Govorila je o nasilju, odnosu s roditeljima i iskustvima o kojima su generacije žena uglavnom šutjele.

U intervjuu za RTS objasnila je da se ne želi sramiti ni svojih poraza ni uspjeha.

"Ja sam sebi dala pravo da vrištim."

Za nju je to značilo dati sebi pravo javno govoriti kako se osjeća – i kada je sretna i kada je tužna.

"Ja prodajem svoje knjige, ne prodajem sebe"

Jedna od stvari na kojima je inzistirala bila je razlika između Vedrane Rudan kao privatne osobe i pripovjedačice koju su čitatelji upoznavali kroz njezine tekstove.

"Ja prodajem svoje knjige, ne prodajem sebe."

Posebno je naglašavala da tekstovi napisani u prvom licu ne predstavljaju nužno njezin privatni život niti članove njezine obitelji.

"Mržnja pokreće ljude, ljubav je rijetka"

U jednom od svojih posljednjih velikih televizijskih intervjua govorila je i o tome zašto tekstovi o mržnji toliko privlače publiku.

"Mržnja pokreće ljude, ljubav je rijetka."

Smatrala je da se ljudi lako prepoznaju u mržnji, dok je prava ljubav mnogo rjeđa nego što se o njoj govori.

"Tek pred smrt spoznala sam da postoje dobri ljudi"

Bolest je ipak pokazala i drukčiju Vedranu Rudan. Tijekom liječenja govorila je o zdravstvenim radnicima koje je susretala na onkologiji i priznala da joj je upravo iskustvo teške bolesti promijenilo pogled na ljude.

"Tek pred smrt spoznala sam da postoje dobri ljudi."

"Kad pišem, ja sam živa"

Ni nakon teške dijagnoze nije prestala pisati. Zbog bolesti su joj, govorila je, prsti sve teže služili pa joj je suprug pomagao pretvarati tekst u konačnu verziju, a sin ga je objavljivao na blogu.

Razlog zbog kojeg nije odustajala sažela je u četiri riječi:

"Kad pišem, ja sam živa."

"Svi se bojimo smrti"

O vlastitoj smrti govorila je izravno, baš kao što je desetljećima govorila o gotovo svemu drugome.

"Svi se bojimo smrti, ali smrt je normalni dio života."

A onda je, u svom stilu, ostavila i rečenicu koja je nakon njezine smrti dobila sasvim novo značenje.

U emisiji Nedjeljom u 2 poručila je ljudima koji je vole da je besmrtna te dodala:

"...neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala."

Upravo je poruka da je "Vedrana otišla na područje bez signala" objavljena nakon njezine smrti, a naslovna fotografija njezine službene stranice promijenjena je u onu s natpisom "No Signal".