Ovo su dvije najbolnije pjesme Miše Kovača. Za jednu je Severina otpjevala prateće vokale

Mišo Kovač desetljećima je pjevao o ljubavi, rastancima, čežnji i gubitku. Njegove su pjesme obilježile generacije, a njegov glas postao je jedan od najprepoznatljivijih u hrvatskoj glazbi.

No nakon smrti sina Edija, koji je 1992. godine preminuo u dobi od samo 16 godina, riječi o boli i gubitku za Mišu su dobile sasvim drugo značenje.

Iz tog razdoblja posebno se izdvajaju dvije skladbe: "Pjesma za Edija" i "Kralju nebeski”.

„Pjesma za Edija”: Snimio ju je iz prvog pokušaja

Priču o nastanku „Pjesme za Edija” nedavno je otkrio skladatelj Mario Mihaljević, koji se nakon Mišine smrti prisjetio njihove suradnje. Tekst pjesme napisao je Pere Picukarić, a Mišo je želio da glazbu sklada upravo Mihaljević.

Kako je skladatelj ispričao, Mišo mu je donio tekst i rekao da snimanje mora biti već sljedećeg dana. Mihaljević je skladao glazbu, a Mišo ju je poslušao samo jednom prije nego što je ušao u studio.

„Odsvirao sam mu je jednom. Samo jednom. Kimnuo je glavom i ušao u studio. Otpjevao jednom. Samo jednom”, prisjetio se Mihaljević.

Posebno je potresno njegovo svjedočanstvo da je Mišo prije ulaska u studio plakao, tijekom snimanja uspio otpjevati pjesmu, a potom ponovno zaplakao.

Nije bilo ponavljanja ni dodatnih pokušaja. Pjesma je snimljena iz prvog puta.

Posljednji put otpjevao ju je na Poljudu

Prema Mihaljevićevu svjedočenju, Mišo je „Pjesmu za Edija” uživo izveo samo jednom.

Bilo je to 25. rujna 1993. godine na splitskom Poljudu, tijekom legendarnog koncerta „Noć svijeća”. Pred približno 40 tisuća ljudi Mišo je održao koncert posvećen sinu Ediju i poginulim hrvatskim braniteljima.

Mihaljević je opisao kako je pjevaču bilo iznimno teško ponovno otpjevati pjesmu koja ga je podsjećala na sina. Nakon te izvedbe, prema skladateljevu prisjećanju, više je nikada nije javno otpjevao.

„Pjesma za Edija” ostala je jedna od najosobnijih skladbi u njegovoj diskografiji, a objavljena je na istoimenom albumu iz prve polovice devedesetih.

"Kralju nebeski": Miši su se pridružile najveće zvijezde hrvatske glazbe

Godine 1994. Mišo je objavio pjesmu „Kralju nebeski”, koju su napisali Zrinko Tutić i Nenad Ninčević, dok aranžman potpisuje Nikša Bratoš.

Pjesma je nastala razdoblju nakon Edijeve smrti, a njezina duhovna i emotivna poruka snažno se povezivala s Mišinom osobnom tragedijom. Posebnost pjesme bila je i velika skupina poznatih glazbenika koji su sudjelovali u njezinu snimanju.

Prateće vokale pjevale su Severina, Maja Blagdan i Ksenija Erker.

Na gitarama su bili Bruno Langer, Zrinko Tutić i Nikša Bratoš, klavijature je svirao Rajko Dujmić, a za bubnjevima je bio Ivan Piko Stančić.

Brojne glazbene zvijezde okupile su se oko Miše u jednom od najtežih razdoblja njegova života, pružajući mu glazbenu i osobnu podršku. Pjesma je dobila i videospot u kojem se može vidjeti ova impresivna postava hrvatskih glazbenika.

Dvije pjesme, dvije različite priče o istoj boli

Iako se obje skladbe povezuju s godinama nakon Edijeve smrti, među njima postoji važna razlika.

„Pjesma za Edija” nastala je kao neposredna posveta sinu i Mišo ju je, prema svjedočenju njezina autora, otpjevao samo dvaput – jednom u studiju i jednom pred publikom na Poljudu.

„Kralju nebeski” nastala je godinu poslije poljudskog koncerta, uz sudjelovanje brojnih poznatih glazbenika, i postala jedan od simbola Mišina povratka glazbi nakon osobne tragedije.

U godinama koje su slijedile Mišo je nastavio snimati, nastupati i okupljati tisuće obožavatelja, ali je u javnim istupima često govorio o sinu kojega nikada nije prebolio.

U jednom od svojih najpotresnijih intervjua izgovorio je rečenicu koja je ostala duboko povezana s njegovom životnom pričom: