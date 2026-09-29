Ovo su četvorica igrača koji otpadaju za utakmicu protiv Furije

Nakon važne pobjede u Pragu, izbornik Slaven Bilić najavio je stanovite promjene u igračkom kadru. Jer u ovom mini-ciklusu čak su četiri jake utakmice, te će trebati dobro vagati da zadrži svježinu.

Međutim, osim zgusnutog rasporeda, Bilić mora pratiti i zdravstveni bilten. Tako je pred prašku utakmicu zbog viroze otpao Martin Baturina.

Sada se pak isto dogodilo Josipu Stanišiću, pa branič Bayerna, predodređen za desnog beka, neće niti konkurirati za večerašnju utakmicu, piše tportal.

Međutim, Bilić je za ovu akciju pozvao 27 igrača, to jest ima 'luksuz' da po četiri igrača na svakoj utakmici pošalje na tribine.

Tako će u Sevilli van konkurencije ostati, uz već spomenuto Stanišića, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa.