Ovo su čekali svi obožavatelji Marka Perkovića Thompsona. Evo što je objavljeno

Croatia Records objavio je da je u pretprodaji trostruki CD Marka Perkovića Thompsona "504 027 (Hipodrom, live)", live album snimljen na velikom koncertu održanom 5. srpnja 2025. godine na zagrebačkom Hipodromu.

Riječ je o koncertu koji je, prema objavi Croatia Recordsa, održan pred 504.027 posjetitelja, koliko je očitao brojač, a izdavačka kuća ističe da je riječ o najvećem koncertu s prodanim ulaznicama u svjetskoj povijesti. Nakon velikog uspjeha digitalnog izdanja, koncert koji je mjesecima nakon održavanja ostao jedna od najkomentiranijih tema domaće glazbene scene sada dobiva i svoje fizičko izdanje.

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Stiže kompletan audiozapis, a pripremaju se i Blu-ray, DVD i vinil

CD izdanje donosi kompletan audiozapis koncerta, čime se publici omogućuje da ponovno doživi atmosferu spektakla koji je obilježio glazbenu 2025. godinu. Croatia Records najavljuje i dodatna izdanja. U pripremi su Blu-ray i DVD, kao i četverostruko vinilno izdanje, čime će se dodatno zaokružiti audio-vizualni doživljaj Thompsonova nastupa na Hipodromu.

Album "504 027 (Hipodrom, live)" nastao je u suradnji Thompsonova tima i Croatia Recordsa, a izdavač ga predstavlja kao trajni dokument jednog od najmasovnijih i najznačajnijih koncerata novije hrvatske glazbene povijesti. Interes publike za Thompsonovu glazbu potvrđuju i digitalne brojke koje navodi Croatia Records. Album "Hodočasnik" bilježi više od 100 milijuna streamova, dok je pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" premašila 30 milijuna slušanja.

Veliku pažnju izazvao je i novi videospot za pjesmu "Zagora", koji je u svega nekoliko dana prikupio stotine tisuća pregleda i velik broj reakcija publike.

Rasprodan i veliki koncert u Zaprešiću

Uoči izlaska live izdanja, Thompson i njegov tim nastavljaju koncertne aktivnosti. Već 4. srpnja 2026. održat će veliki koncert na stadionu Ivan Laljak-Ivić u Zaprešiću.

Prema navodima Croatia Recordsa, taj je koncert rasprodan u samo nekoliko sati od početka prodaje ulaznica.

Trostruki CD "504 027 (Hipodrom, live)" dostupan je za prednarudžbu putem službenog Croatia Records webshopa.