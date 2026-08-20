Ovo su alkarice koje će se natjecati na na 11. Ženskoj alki na Gazu

Već tradicionalno kada kraju idu kolovoški dani, vrijeme Sinjske alke i brojnih dječjih alki, jedno alkarsko nadmetanje plijeni pozornost javnosti cetinskog i ostalog područja.

Naime, na Gazu u Jabuci(Trilj) održava se Ženska alka. Tako će i ove nedjelje 23. kolovoza u organizaciji Sportske udruge Gaz biti prava fešta, a u središtu svega je 11. Ženska alka. Za ljuti alkarski boj pod vodstvom alajčaušice Tee Dinarine spremno je 13 alkarica koje će se na svojim konjima boriti za naslov slavodobitnice. a naslov brani Katarina Šuća.

Sve ove igre i manifestacija odvijat će se pod budnim okom cara Dioklecijana i carice Priske koji će nadgledati iz okićene kočije. Kao I svih ovih godina na dužnostima alkarskih momaka bit će članovi Udruge za očuvanje baštine Cetinskog kraja. Pet vrsnih konjanika nakon ženske alke natjecat će se u zanimljivim konjičkim vještinama koji datiraju iz rimskog vremena

Organizator za posjetitelje na samom sportskom terenu priprema degustaciju jela iz davnih vremena, kao što su orzot od žaba, uz ostale delicije koji su prepoznaljivi u Cetinskom ,a posebno triljskom kraju. Za dobru zabavu pobrinuti će se dva domaća glazbenika, dva Ivana, jedan s Velića drugi iz Jabuke.

Za posjetitelje I ovoga puta pripremljena je bogata nagradna igra koja je humanitarnog karaktera. Ovo je samo dio razloga da se obiteljski dođe na Gaz i da se uživa u alkarskim i drugim zanimljivostima uz predivnu prirodu ušća Graba u Rudu.