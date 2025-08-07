Ovo stanovnici jednog splitskog kvarta moraju znati. Evo što javlja Grad Split

Grad Split je poslao obavijest za korisnike parkirališta unutar OŠ Sućidar.

"Obavještavamo korisnike parkirališta OŠ Sućidar istočno od crkve sv. Andrije da je zbog radova na uređenju parkirališta potrebno do 11. 8. 2025. godine izmjestiti parkirana vozila. Nakon tog datuma sva parkirana vozila koja se zateknu u zahvatu gradilišta bit će izmještena na parking na križanju Vukovarske i Velebitske ulice", javili sz iz Grada Splita te su nadodali:

"Naime, u sklopu izgradnje sportske dvorane OŠ Sućidar predviđeno je i uređenje terena oko škole. s obzirom na to da će uskoro započeti radovi na uređenju parkirališta škole istočno od crkve Sv. Andrije nužno je izmjestiti parkirana vozila. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji", zaključuju iz Grada Splita.