Ovo se u Splitu nikada nije dogodilo: Upravo je izmjerena najviša temperatura zraka svih vremena

Dogodilo se i to. Split je danas u 12 sati i 20 minuta zabilježio najvišu temperaturu zraka svih vremena! Dakle, ne samo da je u istoj minuti srušen apsolutni mjesečni rekord koji je iznosio 38,5°C, nego je oboren i apsolutni rekord koji je iznosio 38,6°C.

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13:39 - Temperatura na splitskom Marjanu još je porasla. Sada je na 39,4°C.

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Službeno je izmjereno 39,2°C, a moguće je da će temperatura dodatno porasti.

Podsjetimo, službena meteorološka mjerenja na Marjanu krenula su prije 100 godina, točnije 1926. godine. Postaja je imala nekoliko prekida rada, jedan kraći 1929. te za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kontinuirana mjerenja obavljaju se od 1945.

Dakle današnju temperaturu zraka Splićani u svome gradu za života nisu doživjeli.